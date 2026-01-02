viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 20:11
Informe.

Jujuy entre las provincias donde más bajó la venta de combustibles

El aumento de precios volvió a impactar en los surtidores y profundizó la caída en las ventas de combustibles.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cae el consumo de combustibles en Jujuy (Foto ilustrativa)

Cae el consumo de combustibles en Jujuy (Foto ilustrativa)

Según un informe de la Secretaría de Energía, las ventas de combustibles en estaciones de servicio tuvieron en noviembre la caída interanual más fuerte del año, y Jujuy se ubica entre las tres provincias con la mayor caída.

Según el trabajo estadístico, las ventas al público registraron una merma significativa, que afecta de manera directa a la red de estaciones de servicio. Se comercializaron 1.376.311 metros cúbicos de combustibles, frente a los 1.472.085 m³ vendidos en noviembre de 2024, lo que representa una contracción del 6,51 por ciento interanual.

El retroceso también se verificó en la comparación intermensual, ya que con relación a octubre la demanda cayó un 1,67 por ciento. Los combustibles Premium lograron sostenerse, pero la nafta súper cayó un 3,42 por ciento interanual y el gasoil Grado 2 un 18,63%, aunque la nafta Premium creció un 1,08 por ciento y el gasoil Grado 3 un 0,5 por ciento.

Cae el consumo de combustibles (Foto ilustrativa)
Cae el consumo de combustibles (Foto ilustrativa)

Cae el consumo de combustibles (Foto ilustrativa)

Jujuy entre las de mayor caída

De las 24 jurisdicciones relevadas, solo Formosa logró un alza del 1,1 por ciento, mientras que las mayores bajas fueron en Santa Cruz con un 12,22%, Jujuy con un 11,31% y Córdoba con un 13,72. Buenos Aires retrocedió un 2,71 por ciento, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayó un 9,62 por ciento.

El informe muestra que salvo una, todas las compañías registraron caídas en sus volúmenes vendidos. YPF, líder del mercado, redujo sus ventas un 2,13 por ciento, mientras que Shell sufrió una fuerte contracción del 17,71 por ciento.

Combustibles en Jujuy

Los precios del combustible, tanto para la nafta como para el gasoil, varían a lo ancho y largo del país, y en Jujuy sucede algo similar. La suba o baja del mismo responde a la combinación de factores como los costos internacionales del crudo, la variación del dólar y los impuestos internos.

Estacion de servicio - nafta - combustibles (1)

En la petrolera estatal YPF, la Nafta común está a $1370; la Nafta Premium se consigue a $1581; el Gasoil común a $1415 y el Gasoil Premium en $1583, aunque como marcamos, varía según la localidad donde se cargue el combustible.

