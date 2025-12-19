Bloquearon el puente Villazón - La Quiaca por la suba del combustible en Bolivia

Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia

El paso internacional “Horacio Guzmán”, que conecta La Quiaca (Argentina) con Villazón (Bolivia), se encuentra bloqueado del lado boliviano por 24 horas, lo que impide el cruce fronterizo en ambos sentidos.

Según la información difundida, la medida fue adoptada en rechazo a la suba del combustible en Bolivia y afecta la circulación de todo tipo de vehículos. Además, el bloqueo también alcanza a peatones, por lo que el corte es total.

La Quiaca–Villazón Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia Corte total: sin tránsito de vehículos ni de personas El bloqueo comenzó a las 6 de la mañana (hora de Bolivia), y desde ese momento el paso quedó interrumpido. La situación genera complicaciones para quienes se trasladan por razones laborales, comerciales, de salud o turismo, en un cruce que suele tener un movimiento constante durante el día.

También se esperan demoras y acumulación de personas en inmediaciones del puente, por lo que se recomienda evitar la zona mientras se mantenga la medida.

Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia Recomendaciones para quienes tenían previsto cruzar Ante el bloqueo, se sugiere: No iniciar viaje hacia el paso hasta que se confirme la habilitación.

Seguir los avisos oficiales de Migraciones, Aduana y fuerzas de seguridad en la zona.

En caso de urgencias, consultar alternativas y condiciones de circulación, ya que el corte incluye también el tránsito peatonal. Hasta el momento, el bloqueo fue informado por 24 horas, por lo que el paso se mantendría cerrado durante toda la jornada, a la espera de novedades desde el lado boliviano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.