Bloquearon el puente Villazón - La Quiaca por la suba del combustible en Bolivia

Según la información difundida, la medida fue adoptada en rechazo a la suba del combustible en Bolivia y afecta la circulación de todo tipo de vehículos. Además, el bloqueo también alcanza a peatones, por lo que el corte es total.
Corte total: sin tránsito de vehículos ni de personas
El bloqueo comenzó a las 6 de la mañana (hora de Bolivia), y desde ese momento el paso quedó interrumpido. La situación genera complicaciones para quienes se trasladan por razones laborales, comerciales, de salud o turismo, en un cruce que suele tener un movimiento constante durante el día.
También se esperan demoras y acumulación de personas en inmediaciones del puente, por lo que se recomienda evitar la zona mientras se mantenga la medida.
Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia
Recomendaciones para quienes tenían previsto cruzar
Ante el bloqueo, se sugiere:
No iniciar viaje hacia el paso hasta que se confirme la habilitación.
Seguir los avisos oficiales de Migraciones, Aduana y fuerzas de seguridad en la zona.
En caso de urgencias, consultar alternativas y condiciones de circulación, ya que el corte incluye también el tránsito peatonal.
Hasta el momento, el bloqueo fue informado por 24 horas, por lo que el paso se mantendría cerrado durante toda la jornada, a la espera de novedades desde el lado boliviano.