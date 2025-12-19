viernes 19 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de diciembre de 2025 - 12:31
Economía.

Bloquearon el puente Villazón - La Quiaca por la suba del combustible en Bolivia

El paso La Quiaca–Villazón está bloqueado del lado boliviano por 24 horas. La medida es por la suba del combustible y afecta a todos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diseño sin título (1)
Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia

Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia

Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia

Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia

Lee además
Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Legislativo.

El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen en el Senado sin modificaciones
La Poceada Chaqueña Extraordinaria se jugará el próximo 27 de diciembre.
Lotería.

Quiniela Poceada Chaqueña : cuándo se sortea el pozo millonario

Según la información difundida, la medida fue adoptada en rechazo a la suba del combustible en Bolivia y afecta la circulación de todo tipo de vehículos. Además, el bloqueo también alcanza a peatones, por lo que el corte es total.

La Quiaca–Villazón
Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia

Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia

Corte total: sin tránsito de vehículos ni de personas

El bloqueo comenzó a las 6 de la mañana (hora de Bolivia), y desde ese momento el paso quedó interrumpido. La situación genera complicaciones para quienes se trasladan por razones laborales, comerciales, de salud o turismo, en un cruce que suele tener un movimiento constante durante el día.

También se esperan demoras y acumulación de personas en inmediaciones del puente, por lo que se recomienda evitar la zona mientras se mantenga la medida.

Bloqueo total por 24hs en el puente La Quiaca–Villazón por la suba del combustible en Bolivia

Recomendaciones para quienes tenían previsto cruzar

Ante el bloqueo, se sugiere:

  • No iniciar viaje hacia el paso hasta que se confirme la habilitación.

  • Seguir los avisos oficiales de Migraciones, Aduana y fuerzas de seguridad en la zona.

  • En caso de urgencias, consultar alternativas y condiciones de circulación, ya que el corte incluye también el tránsito peatonal.

Hasta el momento, el bloqueo fue informado por 24 horas, por lo que el paso se mantendría cerrado durante toda la jornada, a la espera de novedades desde el lado boliviano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen en el Senado sin modificaciones

Quiniela Poceada Chaqueña : cuándo se sortea el pozo millonario

Alerta por cibercrimen: exponen bases con datos de millones de argentinos en la dark web

El menú navideño aumentó 2.480,5% en cinco años: estos son los precios en el 2025

Reforma Laboral: qué pasará con las exenciones de Ganancias

Lo que se lee ahora
Ituzaingó, Corrientes.
Escapadas.

¡No es Paso de la Patria! Las maravillosas playas de Corrientes ideales para el verano

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC. video
Atención.

Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Pronóstico.

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló. video
Mundo.

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Marcha en Jujuy por la reforma laboral. video
Capital.

Gremios jujeños marcharon contra la reforma laboral en una jornada de protesta nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel