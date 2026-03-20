CINDAC: buscan intensamente a una jujeña y sus dos hijos desaparecidos

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Romina Nahir Nasif, su hija Ámbar Victoria Nasif y el bebé Mario Alejandro Nasif, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 18 de marzo en San Salvador de Jujuy.

CINDAC. Buscan a Milagros Ariana Peralta, desaparecida desde el 23 de enero

La denuncia fue radicada este 20 de marzo y se solicita la colaboración urgente de la comunidad.

Según la información oficial difundida, se trata de:

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos

Mide aproximadamente 1,68 metros, es de contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha y utiliza anteojos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón tipo baquero color celeste claro y zapatillas blancas.

Ámbar Victoria Nasif (4 años)

Mide cerca de 70 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes.

Vestía zapatillas deportivas blancas.

Mario Alejandro Nasif (1 mes)

El bebé mide aproximadamente 50 centímetros, es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro. No se aportaron mayores datos sobre su vestimenta.

Desaparición y activación del protocolo

De acuerdo a lo informado por CINDAC, las tres personas fueron vistas por última vez el 18 de marzo, aunque la denuncia formal se realizó dos días después, lo que derivó en la activación del protocolo de búsqueda.

Las autoridades trabajan para dar con su paradero y no descartan ninguna hipótesis, mientras se intensifican las tareas en distintos puntos de la provincia.

Pedido de colaboración a la comunidad

Desde el organismo solicitaron a la población aportar cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación.

Quienes tengan información pueden comunicarse a los números:

911

388-6828607

388-6860239

También pueden dirigirse a la dependencia policial más cercana.