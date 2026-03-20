CINDAC: buscan intensamente a una jujeña y sus dos hijos desaparecidos

La denuncia fue radicada este 20 de marzo y se solicita la colaboración urgente de la comunidad.
Quiénes son las personas buscadas
Según la información oficial difundida, se trata de:
Romina Nahir Nasif (27 años)
Mide aproximadamente 1,68 metros, es de contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha y utiliza anteojos.
Al momento de su desaparición vestía pantalón tipo baquero color celeste claro y zapatillas blancas.
Ámbar Victoria Nasif (4 años)
Mide cerca de 70 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes.
Vestía zapatillas deportivas blancas.
Mario Alejandro Nasif (1 mes)
El bebé mide aproximadamente 50 centímetros, es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro. No se aportaron mayores datos sobre su vestimenta.
Desaparición y activación del protocolo
De acuerdo a lo informado por CINDAC, las tres personas fueron vistas por última vez el 18 de marzo, aunque la denuncia formal se realizó dos días después, lo que derivó en la activación del protocolo de búsqueda.
Las autoridades trabajan para dar con su paradero y no descartan ninguna hipótesis, mientras se intensifican las tareas en distintos puntos de la provincia.
Pedido de colaboración a la comunidad
Desde el organismo solicitaron a la población aportar cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación.
Quienes tengan información pueden comunicarse a los números:
911
388-6828607
388-6860239
También pueden dirigirse a la dependencia policial más cercana.