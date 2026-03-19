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19 de marzo de 2026 - 15:34
Policiales.

Alto Comedero: agredieron con arma blanca a una alumna dentro de un colegio

Una estudiante menor de edad resultó herida con un arma blanca tras un ataque en el baño de un colegio en Alto Comedero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Agredieron con arma blanca a unaalumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)

Agredieron con arma blanca a una alumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)

Una alumna de 14 años fue atacada con un arma blanca este jueves al mediodía en el interior del Colegio Secundario N°1 “Crucero ARA General Belgrano”, en Alto Comedero. La menor recibió asistencia médica en el lugar y luego fue trasladada al hospital Snopek.

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Según consta en el parte policial, el hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 cerca de las 12:18. Al llegar al establecimiento, el personal se entrevistó con directivos y con la madre de la estudiante, quien indicó que su hija había sido agredida en el baño del colegio.

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Cómo fue la agresión dentro del colegio

De acuerdo con el testimonio incorporado en la constancia, la estudiante señaló que fue atacada en el baño de mujeres de la planta alta por otra adolescente. La supuesta agresora fue descripta como una joven que vestía un buzo negro con capucha, pantalón suelto y tenía el cabello rojizo.

Agredieron con arma blanca a una alumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)
Agredieron con arma blanca a una alumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)

Agredieron con arma blanca a una alumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)

El operativo dentro del establecimiento en Alto Comedero

Tras conocerse lo ocurrido, se cerraron las puertas del colegio para evitar que alguien saliera del edificio. Luego, junto con directivos y preceptores, se realizó un recorrido por distintos sectores y se intentó identificar a la presunta agresora dentro de las aulas.

La búsqueda inicial en los baños y en los cursos dio resultado negativo. Más tarde por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se invitó a la madre de la menor lesionada a radicar la denuncia formal. La adolescente herida fue trasladada junto a su madre al hospital Snopek para una mejor atención.

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