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24 de abril de 2026 - 10:35
Jujuy.

Violenta pelea entre dos conductores jujeños en Ruta 9: el momento quedó filmado

Dos conductores jujeños se enfrentaron a golpes sobre Ruta 9, a la altura de los boliches en Alto Comedero.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Proyecto nuevo - 2026-04-24T103331.395

Una violenta pelea entre dos conductores jujeños se registró sobre Ruta 9, a la altura de los boliches en Alto Comedero, luego de un aparente choque entre ambos vehículos. La situación escaló a golpes y patadas, fue filmada por personas que circulaban por la zona y provocó la interrupción del tránsito en sentido sur-norte durante varios minutos.

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Pelea entre conductores en Ruta 9

Dos conductores jujeños protagonizaron una escena violenta sobre Ruta 9, en el sector de los boliches de Alto Comedero. El hecho ocurrió en plena circulación vehicular y generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

Según se pudo conocer, ambos vehículos habrían protagonizado un choque. Tras esa situación, comenzó una discusión que rápidamente pasó a mayores.

El momento quedó filmado

La pelea fue registrada por otras personas que circulaban por la zona. En las imágenes se observa el violento cruce entre los conductores, con golpes, patadas y momentos de tensión sobre la ruta.

La situación también afectó el tránsito, ya que la circulación en sentido sur-norte estuvo interrumpida durante varios minutos.

Embed - PELEA ENTRE DOS CONDUCTORES JUJEÑOS SOBRE RUTA 9

No se informó si hubo demorados o heridos

Por el momento, no trascendió si hubo personas demoradas o heridas a raíz del episodio. Sin embargo, el hecho generó gran preocupación entre automovilistas y vecinos que pasaban por el sector.

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