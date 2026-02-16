lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 20:44
Convocatoria.

Adopción: buscan una familia para un adolescente de 15 años en Jujuy

El Registro de Postulantes para Adopción abrió una convocatoria pública para encontrar una familia que acompañe a un adolescente con discapacidad motriz.

Por  Ramiro Menacho
Adopción en Jujuy.

Adopción en Jujuy.

La iniciativa surge por disposición del Juzgado Unipersonal de Familia N.º II de San Salvador de Jujuy, que habilitó el llamado público para encontrar un entorno familiar que garantice contención y acompañamiento integral.

El adolescente recibe en la actualidad atención a sus necesidades afectivas, materiales y sanitarias, en el marco del sistema de protección estatal.

El perfil del adolescente y su situación actual

Según la información oficial, se trata de un joven de carácter introvertido, con capacidad de comunicación, que cuenta con diagnóstico de Síndrome de Duchenne y posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El adolescente utiliza silla de ruedas y requiere asistencia permanente para su vida diaria, motivo por el cual necesita un acompañamiento continuo y especializado.

Desde el organismo provincial señalaron que el objetivo central de la convocatoria es garantizarle un ámbito familiar estable que pueda sostener sus cuidados a largo plazo.

Adopción en Jujuy.

Requisitos para quienes deseen postularse

Las personas interesadas deben contar con una estructura personal sólida y un grupo familiar que disponga de capacidades afectivas, organizativas y económicas acordes a las necesidades del adolescente.

El proceso de adopción exige, además, la disposición para trabajar de manera permanente con un equipo interdisciplinario especializado, que acompañe el desarrollo integral del joven.

En ese marco, desde el Registro indicaron que los postulantes deben mostrarse permeables al asesoramiento psicosocial que resulte necesario durante el proceso.

Acompañamiento institucional y convocatoria abierta

La convocatoria se encuentra abierta a personas solas, parejas o familias, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema judicial y administrativo vigente.

El expediente que da origen al llamado corresponde a una guarda con fines de adopción impulsada por la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces N.º 6.

Desde el Registro aclararon que la imagen difundida en la convocatoria es ilustrativa y fue generada mediante inteligencia artificial, mientras que los datos corresponden a publicaciones oficiales.

Dónde informarse y cómo iniciar el trámite

Quienes deseen obtener más información o manifestar su interés deben comunicarse directamente con el Registro de Postulantes para Adopción.

Las oficinas funcionan en avenida Santibáñez N.º 1108, esquina Benito Bárcena, en San Salvador de Jujuy. También se encuentran habilitados el teléfono 0388-4231888, interno 882, y el correo electrónico [email protected].

El trámite se identifica bajo el expediente N.º C–271407/25, caratulado “Guarda con fines de adopción: Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces N.º 6 p/ B.L.I.”.

