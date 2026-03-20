Bancos sin atención en Jujuy: cómo operan el 23 y 24 de marzo y qué trámites son afectados

Bancos sin atención en Jujuy: cómo operan el 23 y 24 de marzo y qué trámites se afectan

Los Bancos no brindarán atención presencial el lunes 23 de marzo, declarado día no laborable, ni el martes 24, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia . La medida rige en todo el país e impacta en sucursales de Jujuy.

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Durante ambas jornadas, las entidades no abrirán sus puertas. Los usuarios no podrán realizar gestiones en mostrador ni acceder a atención personalizada. La actividad volverá a la normalidad el siguiente día hábil.

La disposición responde al calendario oficial de feriados y días no laborables que establece el Gobierno nacional para 2026.

Las sucursales permanecerán cerradas, por lo que varias operaciones habituales quedarán suspendidas de forma temporal.

Entre los trámites afectados se encuentran:

apertura de cuentas bancarias

solicitud o gestión de créditos

asesoramiento financiero en sucursal

firma de documentación

Los turnos asignados para esas fechas deberán reprogramarse. Las entidades informan estos cambios a través de sus canales oficiales.

Cómo funcionarán el home banking y las apps

Las plataformas digitales seguirán activas durante ambas jornadas. Los clientes podrán operar desde sus cuentas sin necesidad de asistir a una sucursal.

Entre las operaciones disponibles se incluyen:

transferencias inmediatas

pago de servicios e impuestos

consulta de saldos y movimientos

recarga de celulares o transporte

Sin embargo, algunas operaciones pueden registrar demoras. Esto ocurre con:

acreditación de cheques

transferencias entre bancos por montos elevados

Estas limitaciones responden al esquema operativo típico de feriados.

Cajeros automáticos: qué se recomienda en Jujuy

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad durante el lunes 23 y el martes 24. Los usuarios podrán retirar dinero, consultar saldo y realizar operaciones básicas.

En localidades de Jujuy, la reposición de efectivo puede presentar demoras por la reducción de actividad. Por ese motivo, se aconseja prever extracciones con anticipación.

También se mantiene activo el uso de medios electrónicos de pago, como tarjetas de débito y billeteras virtuales.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El año 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. Este esquema organiza la actividad económica y administrativa en todo el territorio nacional.

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día de la Memoria

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

17 de junio: Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: José de San Martín

12 de octubre: Diversidad Cultural

24 de noviembre: Soberanía Nacional

Días no laborables