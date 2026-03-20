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20 de marzo de 2026 - 19:22
País.

Javier Milei en Tucumán: "La inflación se va a terminar en la Argentina"

Javier Milei participó del FENOA 2026 en Tucumán, criticó a la oposición y dijo que terminará con la inflación en Argentina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
JavierMilei en Tucumán

Javier Milei en Tucumán

Javier Milei encabezó el Foro Económico del NOA (Fenoa) en San Miguel de Tucumán, donde cuestionó a la oposición y aseguró que trabaja “intensamente” para que el gobierno del Frente de Todos haya sido “el último de la historia”.

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“Cuando se fueron nos dejaron 15% de déficit fiscal en términos de PBI, algo que financiaban emitiendo dinero. En el año 2023, las bestias a lo largo del último período, que esperemos haya sido el último y es algo para lo cual trabajamos intensamente, financiaron 28% del PBI con emisión monetaria”, expresó.

“Por eso la inflación viajaba al 1% diario. Es increíble que esos caraduras vengan y se quejen si tenemos 1 mensual, que es 13 anual”, marcó el Presidente, quien celebró el último dato de inflación mayorista que fue del 1%.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán

La inflación en Argentina

Milei volvió a ponderar al actual ministro de Economía Luis Caputo por haber puesto “las cuentas en orden en un mes cuando decían que era imposible” y afirmó: “El desastre del Banco Central lo arreglamos en seis meses”.

“Eso quiere decir que, si seguimos y se termina de corregir la corrección de precios relativos, fruto de las bestialidades que hizo el Gobierno anterior, saben que inexorablemente la inflación se va a terminar en la Argentina”, señaló.

“Es esperable que en agosto de este año la inflación minorista arranque con 0. Les guste o no les guste”, y aclaró: “Obviamente la economía es una ciencia social, no es física, pueden pasar cosas en el mundo. Pero tarde o temprano la inflación se va a terminar”.

Javier Milei en Tucumán
Javier Milei en Tucumán

Javier Milei en Tucumán

Javier Milei también fue homenajeado por el Instituto Republicano Internacional con una moneda de reconocimiento por “su compromiso con la defensa de la libertad individual, el gobierno limitado y la economía libre”.

El evento, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en el Hotel Hilton Garden Inn, tuvo como eje central el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial. Bajo el lema “La hora de las provincias”.

Javier Milei a Hungría

El Presidente partió rápidamente hacia Hungría, donde tendrá reuniones con el primer ministro Viktor Orbán, dará un discurso en la CPAC y recibirá una distinción académica, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.

El sábado mantendrá un encuentro bilateral con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Luego, continuará con una reunión con el primer Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Luego participará como orador en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. La agenda también incluye una actividad académica: el Presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, donde además brindará unas palabras en el acto de entrega.

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