Javier Milei viaja a Hungría: participará de un foro organizado por Viktor Orbán

El presidente Javier Milei volverá a salir del país en los próximos días para viajar a Hungría, donde participará de un foro organizado por el primer ministro Viktor Orbán . La visita se da en medio de la controversia política por el caso $LIBRA y los viajes oficiales del Gobierno.

Será el cuarto país que Milei visitará en poco más de una semana, luego de haber estado en Estados Unidos, Chile y España , en el marco de una intensa agenda internacional.

El viaje a Hungría se produce en un contexto de cuestionamientos al Gobierno nacional, especialmente por las derivaciones del caso $LIBRA , que generó repercusiones tras las últimas revelaciones sobre su origen y funcionamiento.

A esto se suman críticas por los viajes de funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, en medio de un escenario político tenso.

En paralelo, el Presidente mantiene una agenda cargada: este jueves tiene prevista una visita a Tucumán, en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, con el que el oficialismo busca agradecer el respaldo electoral obtenido en las últimas elecciones.

El vínculo con Orbán y el foro internacional

En Hungría, Milei participará de un evento impulsado por Viktor Orbán, con quien ya coincidió en febrero durante un encuentro internacional en Estados Unidos.

En esa oportunidad, ambos participaron del Consejo de la Paz en Washington, un espacio impulsado por sectores alineados con el expresidente Donald Trump, en el que también estuvieron líderes de distintos países.

Durante ese evento, Milei y Orbán compartieron actividades y protagonizaron una escena distendida que se viralizó en redes sociales.

El nuevo viaje a Hungría será breve, pero vuelve a poner el foco en la política exterior del mandatario y en su cercanía con líderes de la derecha internacional.