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16 de marzo de 2026 - 21:05
País.

Caso Libra: Juan Bautista Mahiques defendió a Javier Milei

El ministro de Justicia pidió prudencia al referirse a la causa $Libra y sostuvo que solo la Justicia puede determinar responsabilidades.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mahiques pidió prudencia y respeto.

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“Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”, afirmó el funcionario, y pidió que se respete el proceso judicial. Mahiques remarcó que solo el Poder Judicial tiene la facultad de determinar responsabilidades penales, y cuestionó las acusaciones públicas que se realizaron en torno al caso.

“El único que puede imputar es el fiscal”

Durante una entrevista, el ministro explicó que el proceso para establecer la culpabilidad de una persona es complejo y requiere distintas instancias judiciales.

“El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo, intervienen varios magistrados”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que no corresponde afirmar la culpabilidad de una persona sin que haya una imputación formal, y menos tratándose del Presidente.

El escándalo de $LIBRA: qué es un memecoin y cómo se infló el precio de la criptomoneda.
Caso Libra.

Caso Libra.

Dos causas en paralelo

Mahiques señaló que actualmente existen dos investigaciones vinculadas al caso.

Por un lado, la causa principal que analiza el presunto vínculo del Presidente con la criptomoneda $Libra, y por otro, una investigación sobre la filtración de información judicial.

“La denuncia por la filtración es gravísima”, advirtió el ministro, al explicar que una persona no autorizada habría accedido a datos del expediente y los habría difundido.

Críticas a la comisión investigadora

El funcionario también cuestionó el accionar de la comisión investigadora en el Congreso, a la que definió como una instancia política.

“La de Libra es una comisión política, pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, reiteró.

Además, recordó antecedentes en los que se impulsaron investigaciones políticas que finalmente no derivaron en condenas judiciales.

El pedido del Gobierno

Finalmente, Mahiques pidió prudencia y respeto por los tiempos de la Justicia, al tiempo que evitó dar detalles específicos sobre la investigación en curso.

“Recién cuando intervienen todas las instancias judiciales se puede decir que una persona es culpable”, concluyó.

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