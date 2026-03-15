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15 de marzo de 2026 - 16:46
País.

Javier Milei viaja a Córdoba para dar un discurso en la Bolsa de Comercio

Este lunes Javier Milei viaja a Córdoba para dar un discurso en la Bolsa de Comercio. Esto se da tras su participación en el Foro Económico Mundial en España.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Javier Milei viaja a Córdoba para dar un discurso en la Bolsa de Comercio

Javier Milei viaja a Córdoba para dar un discurso en la Bolsa de Comercio

El presidente Javier Milei retomará su agenda en el país con una visita a la provincia de Córdoba, donde este lunes brindará un discurso en la Bolsa de Comercio en la capital. La actividad se realizará luego de su participación en un foro económico en España y en medio de un clima de tensión con sectores empresariales.

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El mandatario expondrá ante dirigentes empresariales y referentes del ámbito económico a partir de las 12:30, en un evento que contará con la presencia de autoridades locales y funcionarios nacionales.

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Regreso al país tras un foro económico en España

El jefe de Estado regresó a la Argentina tras participar en el Madrid Economic Forum 2026, realizado en la capital de Madrid.

Durante ese encuentro, Milei brindó una exposición ante empresarios y dirigentes políticos de perfil liberal, donde además expresó su respaldo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con esta visita a Córdoba, el mandatario busca retomar su agenda pública en el país luego de su gira internacional.

Acompañamiento de funcionarios y referentes económicos

En la actividad prevista en la Bolsa de Comercio, el Presidente estará acompañado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

También participarán el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, y el economista Guido Sandleris, expresidente del Banco Central y actual titular de la Fundación Ecosur.

Nuevas críticas a empresarios argentinos

Durante su exposición en Madrid, el mandatario volvió a lanzar duras críticas contra el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, y contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa de neumáticos Fate.

En su discurso, Milei cuestionó el funcionamiento de ciertos sectores industriales y sostuvo que durante años existieron precios elevados en algunos productos debido a políticas de protección económica.

El Presidente también apuntó contra la empresa Fate por conflictos laborales y denunció presiones empresariales vinculadas a debates legislativos sobre reformas económicas.

Un discurso en medio de tensiones con el sector industrial

La presentación del mandatario en Córdoba se produce en medio de un escenario de tensión con algunos sectores empresariales, tras sus recientes declaraciones públicas.

Se espera que el discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba aborde temas vinculados a la economía, el rumbo del gobierno y las reformas impulsadas por la administración nacional, en un contexto marcado por el debate sobre la política económica y la relación entre el Gobierno y el sector productivo.

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