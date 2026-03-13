Javier Milei llegó a España para participar del Madrid Economic Forum: la agenda completa

El presidente de Argentina, Javier Milei, aterrizó este viernes en Madrid para participar del Madrid Economic Forum 2026 , en lo que representa su quinta visita a España desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023 .

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El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y llegó a la capital española cerca de las 16:30 hora local (12:30 en Argentina) .

Según informaron desde el Gobierno, la agenda oficial del presidente comenzará el sábado.

A las 10:00 de la mañana (06:00 hora argentina) Milei se reunirá con Santiago Abascal , líder del partido español Vox y uno de sus aliados políticos en Europa.

Luego, a las 11:00, mantendrá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, referente del pensamiento liberal y cercano al mandatario argentino.

Participación en el Madrid Economic Forum

El principal motivo del viaje es su participación en el Madrid Economic Forum 2026, un encuentro que reúne a economistas, empresarios y dirigentes vinculados al pensamiento liberal.

La intervención de Milei está prevista para las 20:15 hora española (16:15 en Argentina), donde será el encargado de cerrar el evento con la última ponencia.

Durante el foro, además, recibirá un reconocimiento en honor al economista Ludwig von Mises, entregado por el académico Philipp Bagus.

image Javier Milei, durante su participación en el Madrid Economic Forum celebrado en Madrid (España) el 8 de junio de 2025. (REUTERS/Isabel Infantes).

Un evento con empresarios y referentes liberales

El foro está dirigido principalmente a emprendedores, economistas, inversores y referentes del mundo de las criptomonedas, y prevé la participación de alrededor de 10.000 asistentes.

Las entradas para el evento oscilan entre 50 y 2.500 euros, y el presidente argentino figura como uno de los principales invitados de la jornada.

Regreso a Argentina

Según el cronograma oficial, Milei dejará España el sábado por la noche y regresará a Buenos Aires el domingo por la mañana.

Al igual que en visitas anteriores, no tiene previsto mantener reuniones con el gobierno español durante su estadía.