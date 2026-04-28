Javier Milei habló del ataque a Donald Trump, la inflación y la economía: "lo peor ya pasó"

El presidente Javier Milei fue el orador principal en la noche de la cena anual de la Fundación Libertad , en la que estuvieron presentes la senadora Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri . “ Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato de Donald Trump (...) se trata de un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda ”. comenzó el Presidente. Más tarde, al defender su plan económico, aseguró que “la inflación va a caer” .

El encuentro en Parque Norte contó además con la participación del ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa y vía Zoom de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

“Un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda” “Un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda”

Javier Milei Javier Milei fue distinguido con el Premio Libertad 2026, otorgado por autoridades de la Fundación Libertad.

Milei fue todavía más allá al interpretar ese episodio como parte de una disputa ideológica más amplia. “No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas. No son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley”, sostuvo. En esa misma línea, también dijo que “los avances que hemos estado haciendo han sido tan grandes” que sus adversarios “no tienen problemas en recurrir a la violencia”.

“No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas" “No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas"

image El presidente Javier MIlei cerró la cena de la Fundación Libertad. En el inicio de su exposición, se solidarizó con Donald Trump por el atentado que sufrió el sábado. “La izquierda no tiene ningún problema en recurrir a la violencia”, dijo. En el evento también están Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

“Lo peor ya pasó”, la definición de Javier Milei sobre la economía

Después de ese primer tramo, el Presidente pasó a una fuerte defensa de su gestión económica. Allí sostuvo que los meses más duros ya quedaron atrás y volvió a cargar contra la dirigencia política. “Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa”, dijo, y añadió que “la gente apoyó en las elecciones”.

También planteó que empieza a verse una recuperación. “En marzo la economía parece haber mostrado los peores números y en abril empieza a mostrar signos de recuperación”, aseguró. Y ratificó que no piensa cambiar el rumbo: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”.

“Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa” “Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa”

gasto e impuestos “No solo hicimos el ajuste bajando el gasto y no subiendo impuestos. Devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI. Si a eso le sumamos lo que bajamos de impuestos, les hemos devuelto a los argentinos más de 100.000 millones de dólares. Vaya que sí somos un gobierno liberal”

Salarios, empleo y consumo

Milei rechazó la idea de que su plan esté destruyendo trabajo y sostuvo que el problema central pasa hoy por el empleo no registrado. “Es mentira que se destruyen puestos de trabajo”, dijo. Luego afirmó que “la economía creó empleos, son informales” y defendió el envío de una ley de modernización laboral para absorberlos.

Sobre los salarios, también dejó una frase provocadora. “¿Saben al que peor le fue con esta economía en términos reales? A mí”, lanzó, al asegurar que es “el presidente que menos gana en América”. En paralelo, sostuvo que “los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público”.

En cuanto al consumo, negó que exista un derrumbe y aseguró que lo que ocurre es un cambio en la forma en que compra la gente. “El consumo está en un pico histórico porque cambió la forma en que se consume”, planteó, al mencionar el peso creciente de las plataformas digitales.

“Es mentira que se destruyen puestos de trabajo” “Es mentira que se destruyen puestos de trabajo”

En ese contexto, Milei defendió su gestión económica. Los datos están mostrando que cada uno de los indicadores amerita que nos jactemos de que somos el mejor Gobierno de la historia, le guste o no le guste a la izquierda". También dijo que “la cantidad de empleos subió en 113.000 puestos de trabajo”.

“la cantidad de empleos subió en 113.000 puestos de trabajo” “la cantidad de empleos subió en 113.000 puestos de trabajo”

“Los liberales cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín de creer que con la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y terminaron tomando la escena”, afirmó.

Atraso cambiario, exportaciones y nuevas críticas empresarias

Otro de los ejes que abordó fue el tipo de cambio. Allí volvió a negar que exista atraso cambiario y pronosticó un fuerte aumento de exportaciones. “Es otra mentira”, dijo sobre ese cuestionamiento, y enseguida afirmó:

“vamos a llegar a 100 mil millones de dólares de exportaciones”. “vamos a llegar a 100 mil millones de dólares de exportaciones”.

Hacia el final, Milei también retomó sus cuestionamientos a empresarios industriales. “¿Por qué yo debería beneficiar a tres corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos?”, preguntó, en una nueva embestida contra sectores a los que acusa de vivir protegidos por el Estado.

Con ese tono, el Presidente volvió a dejar claro que no solo busca defender su gestión, sino también sostener el eje discursivo con el que llegó al poder.