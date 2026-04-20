Javier Milei: "Con determinadas culturas no vamos a poder convivir"

Ante un auditorio colmado de estudiantes y personalidades invitadas , Javier Milei reafirmó su visión sobre el escenario internacional y expuso su postura en torno a la economía , la política y la ética . “ Con determinadas culturas no vamos a poder convivir" , comenzó diciendo el mandatario.

Mundo. Javier Milei visitó este domingo el Muro de los Lamentos y se reunió con Netanyahu

País. Javier Milei: "El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna"

"Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar” , agregó Milei al referirse al conflicto que involucra a Israel y Estados Unidos frente a Irán .

En su primera actividad del día, Milei fue distinguido con un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Bar-Ilan , en la antesala del vencimiento de la tregua acordada entre Washington y Teherán .

Acompañado por autoridades académicas de la universidad israelí, y con una versión rock de la canción “ Libre ” de fondo, el presidente se mostró de buen ánimo .

Milei repasó los ejes principales de su próximo trabajo académico y destacó las reformas estructurales impulsadas por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado. Durante su presentación, el mandatario leyó el epílogo de su nuevo libro, titulado “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”.

Frente a un auditorio rebosante de estudiantes e invitados especiales, Javier Milei ratificó su mirada sobre la situación global.

También se permitió un comentario sobre la victoria de Boca Juniors frente a River Plate, al notar que un estudiante llevaba una camiseta del equipo xeneize. “Tengo un ministro hincha de River que se queja -por Pablo Quirno-, pero bueno alguna vez toca”, bromeó.

Críticas ideológicas y su mirada sobre el capitalismo

A lo largo de casi una hora de exposición, Milei lanzó críticas al periodismo, calificó a Marx como “satánico”, definió a Adam Smith como un pensador estoico y sostuvo que la Torá funcionó como un antídoto frente a las corrientes de izquierda.

En ese marco, el presidente planteó una idea central: la posibilidad de trasladar el paraíso a la Tierra, partiendo de la noción de que el ser humano fue expulsado de él por Dios. Sin embargo, no aludió al paraíso desde una mirada estrictamente religiosa, sino a una noción vinculada al capitalismo, eje central de su pensamiento ideológico.

El presidente argentino Javier Milei asiste a una ceremonia en la Universidad Bar-Ilan en Israel, donde recibió un doctorado honoris causa.

Milei arribó al auditorio de la reconocida universidad israelí con un importante operativo de seguridad, acompañado por Karina Milei —secretaria general—, Pablo Quirno —canciller—, Juan Bautista Mahiques —ministro de Justicia— y el embajador Axel Wahnish.

Días atrás, Israel mantenía un conflicto con el grupo Hezbollah, con base en el Líbano. En ese contexto, Donald Trump instó a Benjamín Netanyahu a detener las acciones militares para abrir paso a negociaciones de paz entre Estados Unidos y el gobierno chiita.

Contexto geopolítico y agenda oficial en Israel

Esas negociaciones avanzan con la intervención de Pakistán como mediador, aunque en Israel mantienen reservas respecto de los ayatolás iraníes y no descartan que en las próximas 48 horas el conflicto vuelva a escalar. La guerra en Medio Oriente también generó tensiones en la relación histórica entre Estados Unidos y Europa, además de recibir críticas reiteradas por parte de Brasil, Colombia y México.

Javier Milei e Issac Herzog durante su último encuentro en Jerusalén.

En ese escenario, Argentina se posiciona como el único país de América Latina que manifiesta un respaldo explícito a Trump y Netanyahu, y Milei será el único jefe de Estado de la región en viajar a Jerusalén para reafirmar su alineamiento político e ideológico con Israel.

Luego de su exposición en la Universidad de Bar-Ilan, Milei y su comitiva regresaron al hotel en Jerusalén, situado a pocos metros del Muro de los Lamentos. A las 15:30 (hora local), el mandatario será recibido por Isaac Herzog, presidente de Israel, quien le otorgará una Medalla de Honor en reconocimiento a su respaldo sostenido hacia el Estado israelí.

Milei y Herzog se conocieron poco después del ataque de Hamas a Israel, ocasión en la que visitaron juntos el kibbutz Nir Oz, uno de los puntos atacados por la organización palestina. Desde entonces, mantienen un vínculo fluido y permanente.

Javier Milei, en Israel.

La agenda del presidente concluirá en la Yeshiva Hebron, la principal academia talmúdica del país, donde brindará una exposición y será distinguido con una medalla entregada por autoridades religiosas.