Qué son los Acuerdos de Isaac que firmó Javier Milei

Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu se saludan cordialmente durante su encuentro oficial en Israel.

El Gobierno argentino comunicó este domingo por la tarde que pondrá en marcha los denominados “Acuerdos de Isaac” en conjunto con Israel . Mediante un comunicado oficial , la Cancillería detalló que se trata de un acuerdo alcanzado entre el presidente Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu .

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En el documento difundido recientemente, la Cancillería destacó que estos entendimientos “constituyen un nuevo marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina , Israel y socios afines en el Hemisferio Occidental , los descendientes de Isaac y las naciones de tradición judeocristiana , en defensa de la libertad y la democracia , y en la lucha contra el terrorismo , el antisemitismo y el narcotráfico ”.

El presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu se saludan cordialmente durante su encuentro oficial en Israel.

"Los países participantes impulsarán acciones concretas basadas en estos principios. Se realizarán esfuerzos orientados a incrementar la coordinación contra organizaciones terroristas, con especial atención a los intentos de Irán de expandir sus redes terroristas y su presencia operativa en el Hemisferio Occidental “, indicaron en el comunicado.

Y agregaron: “La iniciativa también busca fomentar la coordinación y el alineamiento en foros internacionales, así como promover un marco para ampliar la cooperación en innovación, tecnología, comercio y apertura económica”.

La decisión ya había sido adelantada este domingo por la mañana, cuando el presidente argentino explicó que este acuerdo es una “iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región, y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”.

El presidente argentino Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron en Jerusalén.

Inspiración, objetivos estratégicos y proyección regional

Por su parte, en el documento subrayaron que este entendimiento “se inspira en la visión de los Acuerdos de Abraham del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Los Acuerdos de Isaac fueron concebidos por el Presidente Milei, quien se ha consolidado como un referente en favor de la libertad y la esperanza en la región”.

“Los Acuerdos de Isaac tienen como objetivo promover la paz mediante acciones que impulsen la estabilidad regional a largo plazo, la seguridad y la prosperidad económica. Le damos la bienvenida a la ampliación de los Acuerdos para incluir a otras naciones afines del Hemisferio Occidental que compartan estos valores”, completaron el escrito.

La comunicación sobre este acuerdo se dio luego de la tercera visita de Javier Milei a Israel desde que asumió la presidencia en 2023. Tras arribar al país, el mandatario se dirigió al Muro de los Lamentos, uno de los lugares más emblemáticos del judaísmo, acompañado por integrantes de su comitiva y autoridades locales.

Milei visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalen.

Alrededor del mediodía en la Argentina, Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu en una reunión bilateral donde ambos líderes reafirmaron el vínculo que sostienen desde el inicio de su gestión y avanzaron en la firma de distintos acuerdos entre los dos países.

Luego de mantener una reunión a puertas cerradas, los dos líderes brindaron un mensaje conjunto ante los medios, acompañados por autoridades israelíes.

El presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

A través de un comunicado, Cancillería informó que se trata de un entendimiento que alcanzaron el presidente Javier Milei con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Javier Milei cantó “Libre” en el acto por el Día de la Independencia

El presidente formó parte de la grabación anticipada por el 78° aniversario del Día de la Independencia de Israel. El mandatario, que arribó este domingo, interpretó el tema “Libre”, de Nino Bravo, junto a otros dos artistas.

De acuerdo a lo informado, se trata de una participación registrada previamente para el acto oficial que se llevará a cabo el martes, donde el jefe de Estado argentino será el primer dirigente extranjero en encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus originarias de Israel.

En ese marco, al tratarse del primer mandatario extranjero en participar del encendido de una de las antorchas, el Gobierno de Israel consultó al argentino si tenía alguna preferencia musical para ese momento. Milei optó por “Libre”, en alusión al valor simbólico de la libertad.

El anuncio de este entendimiento llegó tras la tercera visita de Javier Milei a Israel.

Por otro lado, debido al escenario de conflicto que atraviesa la región, la grabación se realizó de manera anticipada por motivos de seguridad, ante la posibilidad de que algún hecho impida concretar el acto en la fecha prevista.

El acto se realizó en el Monte Herzl, considerado el cementerio nacional de Israel y un sitio de gran relevancia histórica en Jerusalén. Entre los asistentes se encontraba el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien siguió la presentación del presidente argentino y la aplaudió.