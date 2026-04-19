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19 de abril de 2026 - 11:07
Mundo.

Javier Milei visitó este domingo el Muro de los Lamentos y se reunió con Netanyahu

El presidente, Javier Milei, dio inicio a su tercera visita oficial a Israel donde se reunió con Netanyahu para ratificar su apoyo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei con Netanyahu en Israel

Javier Milei con Netanyahu en Israel

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El presidente Javier Milei inició este domingo una nueva visita oficial a Israel, su tercer viaje a ese país, en el que participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibir un reconocimiento por su apoyo durante el conflicto en Medio Oriente. En primera instancia visitó el muro de los lamentos.

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La delegación incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

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Agenda de Javier Milei en Israel

Poco después de su llegada este domingo a suelo israelí, Milei realizó una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, acompañado por funcionarios y autoridades locales.

Más tarde, el presidente se encontró con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión bilateral en la que le expresó su apoyo en medio de la guerra con Irán.

Embed - JAVIER MILEI VISITÓ EL MURO DE LOS LAMENTOS EN SU GIRA POR ISRAEL

Asimismo, se espera que se aborden temas de cooperación y se avance sobre el proyecto de traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una medida que había sido anticipada por el presidente y que implicaba reconocer a esa ciudad como capital de Israel.

La visita se desarrolla en un contexto internacional de alta tensión, marcado por el aumento de la conflictividad en Medio Oriente, disputas por el control del estrecho de Ormuz y el endurecimiento de la postura de los Estados Unidos frente a Irán. De hecho, la tregua entre ambos países finalizará el próximo martes, y la atención está dada a la nueva negociación que se entablará este lunes en Islamabad, Pakistán, entre representantes estadounidenses e iraníes.

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