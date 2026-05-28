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28 de mayo de 2026 - 14:40
Política.

Javier Milei defendió las reformas enviadas al Congreso y reafirmó su plan económico

El presidente Javier Milei defendió los proyectos de ley enviados al Congreso y ratificó el rumbo económico: "La tendencia es clara, menor inflación y mayor crecimiento".

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei

Javier Milei

El presidente Javier Milei participó del Latam Economic Forum y habló de la economía del país destacando principalmente "la baja del riesgo país". Además, aseguró que Argentina "es digno de tener una calificación mucho mejor".

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Qué dijo Javier Milei en el foro internacional

El presidente Javier Milei destacó la baja del riesgo país y dijo que la Argentina "es digno de tener una calificación mucho mejor", en su discurso en el Latam Forum 2026. El mandatario planteó:

Ayer quebramos de nuevo los 500 puntos de riesgo país. Lo que hará que la Argentina sea Investment Grade será el día que los argentinos decidan serlo, abrazar las ideas de la libertad, que terminen de sepultar al populismo. Ayer quebramos de nuevo los 500 puntos de riesgo país. Lo que hará que la Argentina sea Investment Grade será el día que los argentinos decidan serlo, abrazar las ideas de la libertad, que terminen de sepultar al populismo.

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Además, Milei advirtió: "La inflación no es la que queremos, pero veníamos viajando al 1,5 diario. Si no cortábamos de cuajo con los desequilibrios hubiéramos terminado con una hiper en torno al 15.000%". En otro momento, el mandatario destacó:

La fuerte baja de inflación les devolvió a los argentinos la posibilidad de poder planificar sus vidas. La fuerte baja de inflación les devolvió a los argentinos la posibilidad de poder planificar sus vidas.

En otro sentido, el presidente anticipó: "Cada semana que pase podemos tener un poco de zig zag en los indicadores. Pero la tendencia es clara, el país va un escenario de menor inflación y mayor crecimiento". El mandatario defendió los proyectos de ley enviados al Congreso, como el super RIGI, volvió a criticar al kirchnerismo y confrontó al periodismo: "Nunca se vio un ataque tan desproporcionado de los medios de comunicación".

Embed - “¿Alguno pudo tradear un órgano?”: la ironía de Milei sobre 2023

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