Javier Milei reunió a su Gabinete para analizar la economía y las perspectivas de crecimiento

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada junto a gran parte de su equipo de gobierno. El encuentro se realizó luego de la foto de unidad que mostró el oficialismo durante el Te Deum por el 25 de Mayo y tuvo como eje principal la marcha de la economía y la gestión.
Según trascendió, durante la reunión no hubo referencias a la interna que atraviesa al espacio libertario, especialmente tras los cruces públicos entre Santiago Caputo y Martín Menem en redes sociales durante la última semana.
Una reunión centrada en la economía
El intercambio se desarrolló en el Salón Eva Perón y se extendió por poco más de una hora. Javier Milei fue el principal expositor y presentó un análisis sobre la situación económica actual y las perspectivas para los próximos meses.
Fuentes oficiales señalaron que el mandatario manifestó optimismo por los indicadores de actividad registrados en abril y mayo, además de remarcar expectativas de crecimiento y expansión económica.
Luego de la exposición presidencial, los ministros realizaron intervenciones vinculadas a sus respectivas áreas y compartieron avances de gestión.
Adorni estuvo a cargo del cierre
El cierre del encuentro quedó en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien encabezó el tramo final de la reunión tras un intercambio interno sobre toma de decisiones y coordinación política.
Desde el Gobierno aclararon que el encuentro tuvo un carácter “teórico” y que el objetivo principal fue ordenar la agenda de gestión y fortalecer la coordinación interna.
La reunión contó con casi todo el Gabinete presente. Las únicas ausencias fueron Sandra Pettovello, quien se encuentra en Roma, y Luis Caputo, que no asistió por un cuadro gripal.
En paralelo, Milei volvió a mostrarse públicamente junto a Karina Milei y Santiago Caputo, en lo que dentro del oficialismo denominan el “Triángulo de Hierro”.
Además, el Presidente también tuvo gestos hacia Martín Menem y Patricia Bullrich luego de los actos oficiales por el 25 de Mayo, en un intento por bajar tensiones dentro del espacio libertario.
El oficialismo busca contener las diferencias
Mientras continúan las disputas internas dentro de La Libertad Avanza, el Gobierno apuesta a sostener la imagen de unidad mediante reuniones políticas y apariciones públicas conjuntas.
Según trascendió, este martes habrá un nuevo encuentro de la mesa política del oficialismo donde podrían analizarse las diferencias que atraviesan al espacio y la estrategia de cara a los próximos meses.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.