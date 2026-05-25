El presidente Javier Milei caminó desde la Casa Rosada hacia la Iglesia Catedral , acompañado por integrantes del Gobierno Nacional.

en vivo País. Minuto a minuto del Tedeum en la Catedral Metropolitana

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El listado de invitados expone la dinámica interna del Gobierno. Se destaca la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, excluida de la lista oficial de invitados tras un prolongado distanciamiento con el presidente. Fuentes de su entorno atribuyeron la decisión a Karina Milei, responsable de la organización del evento.

Al concluir la ceremonia en la Catedral Metropólitana, el presidente se dirigirá hacia la Casa Rosada para encabezar la reunión de Gabinete, con el objetivo de reorganizar su equipo frente a inminentes desafío legislativos.

La jornada comenzó en la Plaza de Mayo, donde el jefe de Gobierno Jorge Macri primero izó la bandera. Minutos después llegó el turno de Milei, en compañía de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei ya está en la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum. El Presidente está presente en la tradicional misa por el 25 de Mayo, en plena disputa en el oficialismo. No está la vice Victoria Villarruel, que no fue invitada por Karina Milei. Luego de la ceremonia, el mandatario encabezará una reunión de gabinete.

Duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el Tedeum en la Catedral Metropolitana: "Basta de arengar la división y la polarización". "Nos faltan dirigentes que se animen al diálogo y a la reconciliación", dijo García Cuerva en la tradicional misa por el 25 de Mayo.

El presidente Javier Milei participó del Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, acompañado por integrantes del gabinete nacional y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y sin la vice Victoria Villarruel, que no fue invitada.

El presidente Javier Milei participó este lunes 25 de Mayo del Tedeum que se realizó en la Catedral Metropolitana. En principio, el mandatario nacional se dirigió al lugar caminando desde la Casa Rosada, acompañado por funcionarios de su núcleo más cercano.

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