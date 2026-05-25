Naranja sanguina: el cítrico rojo que pocos conocen y tiene más vitamina C

La naranja sanguina comenzó a aparecer en los algunos puestos al comenzar la época de frío. Rápidamente llamó la atención por una característica muy particular: su pulpa roja intensa, similar al jugo de una frambuesa. Aunque no es tan conocida entre los consumidores argentinos, esta variedad se destaca por su sabor diferente, su aspecto exótico y sus propiedades nutricionales.

Disponible principalmente entre fines de mayo y agosto, la naranja sanguina se produce en lugares como las provincias de Corrientes y Entre Ríos, donde las condiciones climáticas favorecen su desarrollo. Según explican productores y operadores del mercado, el cambio de color se produce de manera natural gracias a la amplitud térmica, es decir, cuando se combinan días cálidos con noches frías.

Por qué la naranja sanguina tiene la pulpa roja La naranja sanguina es una mutación natural de la naranja dulce común. Su principal diferencia aparece tanto en la pulpa como en la cáscara, que adquieren tonalidades rojizas intensas.

Además de su aspecto llamativo, esta fruta se caracteriza por un sabor más aromático que el de la naranja tradicional. Tiene un equilibrio entre dulzor y acidez, con notas que recuerdan a frutos rojos como la frambuesa y la granada.

El productor y operador de cítricos de la Nave 4, puesto 52 del Mercado Central de Buenos Aires, Diego Rigoni, explicó que este año hay poca producción de esta variedad. “Este año hay poca producción de esta variedad”, señaló, y remarcó que todavía “no se conoce mucho entre el público consumidor”. Cuándo se consigue y cuáles son sus beneficios La temporada fuerte de naranja en Argentina suele extenderse durante otoño e invierno, especialmente entre mayo y agosto. Sin embargo, el pico de mejor calidad y mayor jugosidad suele darse entre julio y agosto. Uno de los datos que más destacan los especialistas es que la naranja sanguina tiene un 40% más de vitamina C que otras variedades. Además, es baja en calorías y rica en fibra, por lo que también gana protagonismo entre quienes buscan alimentos más saludables. Naranja Sanguina (1)

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