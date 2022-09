Bienestar.. Cuáles son los beneficios de la vitamina C en la piel

También la vitamina C aporta luminosidad, ya que suprime la síntesis de la melanina.

Aunque la piel presenta necesidades diferentes a lo largo de los años, la vitamina C es un ingrediente tan completo.

Está demostrado que la vitamina C ayuda a neutralizar los radicales libres del cuerpo que provocan estrés oxidativo. De este modo, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y a retrasar los signos visibles del envejecimiento biológico de la misma.

La vitamina C (también conocida como ácido ascórbico y ácido L-ascórbico, aunque en realidad son formas diferentes de la vitamina) es un nutriente esencial para nuestra salud general y para la de la piel.

La vitamina C es un todoterreno. Considerada uno de los mejores ingredientes antienvejecimiento , activa la síntesis de colágeno, una proteína necesaria para la regeneración de la piel, como destaca el National Institutes of Health estadounidense, con lo que su uso continuado ayuda a prevenir y reducir las líneas de expresión y las arrugas.

Pero además, es un reparador epidérmico: atenúa cicatrices como las del acné, ayuda a tener un tono más uniforme, aporta luminosidad, minimiza irritaciones, defiende a la piel de las agresiones externas (como la polución), hace más efectiva la absorción de otras cremas y trabaja desde las capas profundas de la piel, con lo que mejora su calidad.

Aunque la piel presenta necesidades diferentes a lo largo de los años, la vitamina C es un ingrediente tan completo que se recomienda utilizar desde los 20 a los 100 años. Es apta para todo tipo de pieles, jóvenes y maduras, secas, grasas, mates o cansadas.

También la vitamina C aporta luminosidad, ya que suprime la síntesis de la melanina; es despigmentante. Sin sol, la vitamina C reduce la melanina (pigmento encargado de colorear la piel), bajo la exposición solar regula su producción.

Regula el exceso de sebo, principalmente localizado en frente y nariz y potencia la regeneración celular consiguiendo unificar el tono de tu piel.

Porque es recomendable usar vitamina C

El tabaco (destruye el 40% de vitamina C que tenemos en la piel); la píldora anticonceptiva (afecta al 30% de nuestra vitamina C); la polución (destruye un 55%); el alcohol (afecta al 30%) y el sol (que destruye el 80% de la vitamina C de nuestra piel).

Por estos motivos es muy importante aportar vitaminas a nivel dérmico, vitaminas para la cara, ya que es fundamental para el desarrollo y reparación de tejidos, en concreto la vitamina C en el rostro por sus propiedades bloquea el daño causado por los radicales libres responsables del proceso de envejecimiento.