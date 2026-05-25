Salud escolar: alertan por sobrepeso, obesidad y problemas bucodentales

El Consejo Federal de Salud analizó la situación sanitaria escolar y advirtió sobre problemas bucodentales y nutricionales en niños de 5 a 13 años . Durante el encuentro, encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se presentaron los resultados del Programa Nacional de Salud Escolar 2024 y se pidió a las provincias reforzar las acciones de promoción y prevención en las escuelas.

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El director de la Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida, Ariel Szathmary, presentó los resultados del informe del Programa Nacional de Salud Escolar. Los datos muestran que casi la mitad de los niños de 5 a 13 años evaluados presenta problemas vinculados a la salud bucodental .

Además, el 42,6% evidencia enfermedades nutricionales, principalmente sobrepeso y obesidad. Ante este panorama, Szathmary solicitó a las jurisdicciones acrecentar las acciones de promoción y prevención en salud dentro del ámbito escolar.

Vacunas y medicamentos de alto costo

Durante el encuentro, Nación y las provincias firmaron un acta de compromiso para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal. El documento apunta a garantizar la distribución de vacunas y acompañar a las provincias en la provisión de medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos.

Las autoridades sanitarias también analizaron el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo impulsado por la cartera nacional. Según la proyección para 2026, se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado.

“Quiero dejar en claro que el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado. Esto ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios”, expresó Lugones.

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Un sistema federal de salud más articulado

El acta firmada por los ministros establece las responsabilidades de cada parte dentro del sistema federal de salud. Por un lado, ratifica el rol rector del Gobierno nacional en la coordinación de políticas, la definición de estándares comunes y el abastecimiento de recursos estratégicos.

Por otro lado, establece que las provincias tienen la responsabilidad de gestionar los sistemas sanitarios locales en función de las necesidades de sus poblaciones. El objetivo común es mejorar los procedimientos administrativos de recepción, distribución y gestión de insumos, reducir los tiempos de entrega y garantizar que los recursos lleguen a los pacientes de manera oportuna.

Vacunación antigripal y cambios en el sistema de sangre

La agenda del COFESA también incluyó el avance de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal. El director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, destacó que hasta el momento se logró un 18% más de cobertura que el año pasado. Según indicó, el adelantamiento de la campaña fue una decisión acertada.

Reunión del Cofesa Reunión del Cofesa

Por su parte, Lugones remarcó que las jurisdicciones deben fortalecer sus capacidades de gestión y atención sanitaria para mejorar las coberturas. Además, la directora de Medicina Transfusional, Susana Pisarello, presentó los cambios introducidos por el nuevo Sistema Nacional de Sangre. Uno de los principales puntos es la implementación de un modelo de donación 100% voluntaria y habitual.

Proyecto para modificar la ley de donación de órganos

En otro tramo del encuentro, el presidente del INCUCAI, Richard Malan, presentó el proyecto de modificación de la Ley 27.447. La propuesta busca modernizar los alcances de la figura de presunto donante y garantizar formas más seguras de trazabilidad en los procesos de donación y trasplante. La reunión también abordó la situación epidemiológica de hantavirus, los avances de la Comisión Nacional de Bioética y la planificación sanitaria entre Nación y provincias.