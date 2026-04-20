Desde la escuela, niños de Jujuy miden la lluvia para cuidar el ambiente

El Proyecto Matteo avanza en Jujuy con una propuesta que combina educación ambiental , ciencia y participación comunitaria. La iniciativa involucra a estudiantes de nivel inicial y primario en la medición de precipitaciones, con el objetivo de generar datos útiles para la investigación y la toma de decisiones.

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La propuesta comenzó a implementarse hace algunos años en la provincia, especialmente en jardines de infantes, y actualmente se encuentra en expansión hacia otros niveles educativos.

Carolina Lui Saravia, directora de Educación Inicial, explicó que el proyecto “se sembró primero en los jardines de infantes, donde encontró tierra fértil” , y destacó la importancia de trabajar estos contenidos desde edades tempranas.

“En el nivel inicial buscamos despertar principios ciudadanos vinculados al cuidado del ambiente y del agua. Son los primeros saberes que luego permiten formar ciudadanos responsables”, señaló la directora.

Además, remarcó que la curiosidad propia de los niños es un punto clave: “Es lo que puede sentar las bases para futuros científicos e ingenieros”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Magali Pérez, indicó que el proyecto tiene un fuerte componente de ciencia ciudadana. “Queremos despertar vocaciones científicas y articular capacidades académicas, técnicas y científicas desde edades tempranas”, sostuvo.

Pluviometro - Medición de lluvia precipitaciones (1)

Uno de los ejes centrales del Proyecto Matteo es la participación activa de los estudiantes en la recolección de datos. A través de pluviómetros, los chicos pueden medir cuántos milímetros llovió en sus casas o en la escuela y enviar esa información, por ejemplo mediante WhatsApp. Estos datos se integran a una red nacional e internacional, lo que permite ampliar la información disponible para distintos análisis.

“Los datos son fundamentales para definir políticas públicas, sistemas de alerta y obras de infraestructura. Que surjan de la comunidad es muy importante”, explicó Pérez.

En ese sentido, destacó que el proyecto cuenta con validación científica y la participación de investigadores vinculados a universidades y al CONICET, además de iniciativas internacionales. Finalmente, subrayaron que la propuesta no solo apunta al rigor científico, sino también a la divulgación para que los conocimientos lleguen a los hogares y se traduzcan en una mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente.