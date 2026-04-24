Casi la mitad de los alumnos con problemas nutricionales.

Un relevamiento sanitario encendió una señal de alerta en San Salvador de Jujuy. Profesionales de un centro de atención primaria detectaron que una proporción significativa de alumnos presenta problemas vinculados a la nutrición en edad escolar en el barrio San Francisco de Alava.

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La información surge del trabajo territorial que lleva el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona. El operativo se desarrolla en dos escuelas del barrio, donde se evalúan indicadores básicos de salud en estudiantes de distintos grados.

Embed - Preocupación en San Francisco de Alava: casi la mitad de los niños con problemas nutricionales

Controles en escuelas y alcance del relevamiento

Las tareas se concentran en alumnos de primero y sexto grado de las escuelas 111 y 360, ubicadas en San Salvador de Jujuy. Allí, el equipo sanitario realiza controles que permiten detectar posibles desbalances nutricionales desde edades tempranas.

En total, el relevamiento abarca a cerca de 250 niños. Según los datos recabados, 120 de ellos presentan algún tipo de problema nutricional, una cifra que representa cerca de la mitad del total evaluado.

El área de cobertura corresponde a un centro de atención primaria que trabaja en el barrio San Francisco de Álava y zonas cercanas, con intervención directa en la comunidad educativa.

Problemas nutricionales Casi la mitad de los alumnos con problemas nutricionales.

Sobrepeso, obesidad y bajo peso

Dentro de los diagnósticos detectados, aparecen casos de sobrepeso, obesidad y también bajo peso. Estas condiciones reflejan distintas realidades alimentarias y sociales que impactan en la salud infantil, según explicó Elsa Machaca, profesional del CAPs.

Los controles incluyen mediciones básicas y seguimiento de parámetros que permiten identificar situaciones que requieren atención o derivación. El objetivo central apunta a detectar a tiempo posibles complicaciones.

Cabe destacar que Machaca explicó que es un problema que se repite en una gran cantidad de controles que se realizan en el barrio, fuera del ámbito escolar.