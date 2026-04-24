La organización solidaria Payamigos Hospitalarios lanzó una convocatoria abierta a la comunidad para incorporar nuevos voluntarios que deseen participar en actividades de acompañamiento en hospitales. La iniciativa busca sumar personas con vocación de servicio para brindar contención emocional a pacientes a través del humor y la empatía.

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Embed - Convocan a voluntarios para sumarse a Payamigos Hospitalarios en Jujuy

El encuentro se realizará e ste sábado 25 de abril a las 16 horas en el ex edificio de la Escuela de Teatro Tito Guerra , ubicado en el sector del puente San Martín. Allí comenzará un proceso formativo que incluirá entre cuatro y seis encuentros consecutivos, con una instancia final en la que se realizará la tradicional entrega de la nariz roja, símbolo del voluntariado.

Desde la organización destacaron que no se requieren conocimientos previos, sino compromiso y predisposición para integrarse al grupo.

Requisitos y compromiso

Para participar, los interesados deben ser mayores de 16 años, contar con disponibilidad algunos fines de semana y, principalmente, tener empatía y ganas de colaborar.

“Hace falta empatía, buena predisposición, ganas y hacerse de un tiempito un domingo o sábado al mes”, explicaron desde el equipo, remarcando que el objetivo es sostener un acompañamiento constante en los espacios de salud.

“No solo se trata del otro, también de uno”

Las voluntarias Priscila Balcarce y Laura Mamani, integrantes de Payamigos Hospitalarios, invitaron a la comunidad a animarse a vivir la experiencia.

“Les decimos que se animen, porque no solo se trata del otro, sino también de uno. Al ponerse la nariz, uno va sanando, se encuentra con su niño interior, que es lo mejor que le puede pasar a una persona”, expresaron.

En esa línea, destacaron que el voluntariado no solo impacta en quienes reciben el acompañamiento, sino también en quienes lo brindan: “Acompañamos a los otros y también a nosotros mismos”.

Payamigos Hospitalarios de Jujuy Payamigos Hospitalarios de Jujuy

Presencia en redes y comunidad

Payamigos Hospitalarios mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparten sus actividades e invitan a más personas a sumarse a la propuesta solidaria. Se los puede encontrar con ese mismo nombre en todas las plataformas.

La convocatoria se presenta como una oportunidad para quienes deseen involucrarse en acciones comunitarias, aportando desde lo humano y emocional en ámbitos de salud donde el acompañamiento resulta fundamental.