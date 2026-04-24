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24 de abril de 2026 - 12:29
Jujuy.

Con sello jujeño: Julián Caliva tiene 7 años y ya la rompe en el trap

El niño jujeño impacta con su talento en el trap: empezó a los 3 años, canta en vivo y ya se anima a escenarios

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Con sello jujeño: Julián Caliva tiene 7 años y ya la rompe en el trap

Con sello jujeño: Julián Caliva tiene 7 años y ya la rompe en el trap

Julián Caliva tiene 7 años y ya empieza a ganar lugar en la escena del trap jujeño. Con soltura, actitud y una conexión natural con la música, el niño sorprende arriba del escenario y marca una diferencia por su edad dentro de un ambiente donde la mayoría arranca mucho más tarde.

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Inicios tempranos y aprendizaje en casa

El acercamiento de Julián a la música se da a muy corta edad. Según cuenta, entre los 3 y 4 años comienza a improvisar y jugar con las rimas. En ese proceso, su papá cumple un rol central, ya que lo acompaña y le transmite las primeras nociones del rap.

Ese vínculo temprano con la música le permite desarrollar oído, ritmo y confianza. Con el paso del tiempo, el juego se transforma en práctica y la práctica en una forma de expresión que hoy forma parte de su vida cotidiana.

Escenario, nervios y actitud: las claves de su crecimiento

A pesar de su corta edad, Julián ya enfrenta al público. En sus presentaciones, describe una sensación que se repite: al inicio aparecen los nervios, pero luego logra soltarse y conectarse con la música.

Esa transición se vuelve una de sus fortalezas. Una vez que entra en ritmo, canta con seguridad y despliega una actitud que sorprende. Su presencia escénica, sumada a su estilo, construye una identidad propia dentro del trap local.

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Referencias actuales y estilo propio

Dentro de sus gustos musicales, Julián menciona artistas actuales del género urbano. Entre ellos aparece Milo J, una de sus principales influencias. También suma otros nombres que forman parte de su playlist diaria.

Estas referencias marcan su estilo, aunque su impronta surge de manera espontánea. Sus interpretaciones evitan el uso de palabras ofensivas, un rasgo que genera una respuesta positiva en el público que lo escucha.

Más que música: una infancia activa y diversa

Además del trap, Julián mantiene una rutina con distintas actividades. Toca el piano desde hace varios años, lo que refuerza su vínculo con la música desde otro lugar. También disfruta de actividades al aire libre, como la pesca.

En el plano deportivo, se declara hincha de Boca y sigue de cerca los partidos. Estas actividades conviven con su faceta artística y forman parte de su día a día.

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Un nombre que empieza a sonar en la provincia

El crecimiento de Julián Caliva genera interés dentro del público local. Su edad, combinada con su talento, lo posiciona como una de las apariciones más llamativas dentro de la escena urbana jujeña.

Con presentaciones en distintos espacios y una presencia cada vez más visible, su nombre comienza a instalarse entre quienes siguen el desarrollo del trap en la provincia.

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