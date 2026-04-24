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24 de abril de 2026 - 12:35
Jujuy.

Una jujeña se volvió viral por festejar su divorcio: "Me siento como una reina"

Natalia Cáceres, oriunda de la ciudad de Perico, se volvió viral tras festejar su divorcio con amigas y compartir su historia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Natalia, la jujeña que se volvió viral por festejar su divorcio

Natalia, la jujeña que se volvió viral por festejar su divorcio

Una jujeña se volvió viral por festejar su divorcio con amigas en Perico, después de cerrar legalmente una etapa que, según contó, esperaba desde hacía mucho tiempo. Se trata de Natalia Cáceres, quien aseguró que la celebración tuvo un sentido especial porque estuvo casada casi 20 años y atravesó una separación antes de concretar el divorcio.

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Una jujeña festejó su divorcio y se hizo viral

Natalia Cáceres, oriunda de Perico, protagonizó un festejo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Muy contenta, contó a Radio City que logró algo que esperaba desde hacía mucho tiempo y que decidió celebrarlo con sus amigas.

“Estoy feliz por estar legalmente divorciada”, expresó la jujeña, al explicar lo que significó para ella este momento.

Natalia separada (1)

“El festejo se amerita”

La mujer contó que la celebración tuvo que ver con el cierre de una etapa personal importante. Según relató, estuvo casada casi 20 años, aunque la separación ocurrió tiempo antes.

“El festejo se amerita porque estuve casada casi 20 años. En el transcurso me separé cuando íbamos 14 años, estoy soltera de contrabando hace 5 años y medio”, dijo Natalia.

En ese sentido, remarcó que el divorcio fue importante para cerrar un ciclo y que eligió compartirlo con quienes la acompañaron durante todo el proceso.

Para mí fue muy importante para cerrar un ciclo y se ameritaba el festejo con mis amigas, las que me apoyaron desde el día uno. Muchos no conocen la historia y leo muchos comentarios, pero no me molesta, sostuvo. Para mí fue muy importante para cerrar un ciclo y se ameritaba el festejo con mis amigas, las que me apoyaron desde el día uno. Muchos no conocen la historia y leo muchos comentarios, pero no me molesta, sostuvo.

Natalia separada (2)

El impacto en redes sociales

Tras la viralización del festejo, Natalia contó que recibió una gran cantidad de solicitudes de amistad y mensajes en redes sociales. Algunos fueron buenos y otros malos, pero aseguró que prefiere tomarse todo con humor.

“Me llegaron un montón de solicitudes de amistades por las redes, me mandaron mensajes buenos y malos, lo tomo a todo con humor”, expresó.

Además, remarcó que este momento le permite sentirse libre para avanzar en su vida personal, aunque por ahora no busca iniciar una nueva relación.

Estoy legalmente divorciada, puedo iniciar una relación bien, como corresponde, aunque por ahora no quiero, señaló. Estoy legalmente divorciada, puedo iniciar una relación bien, como corresponde, aunque por ahora no quiero, señaló.

“Me siento en mi mejor momento”

Natalia también contó que vivió el momento con mucha emoción y alegría. “Estaba muy emocionada, muy contenta, muchos sentimientos encontrados, estaba muy feliz”, relató.

Finalmente, resumió cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida: “Me siento como una reina, me siento en mi mejor momento”.

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