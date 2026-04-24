Victoria Zamar, la representante provincial, recorrió la Puna: "Me recibieron con mucho cariño"

Desde la puna al corazón de los estudiantes: Victoria Zamar y su recorrido con "Misión Primavera"

Victoria Zamar forma parte del recorrido de “Misión Primavera”, una iniciativa que busca acercar la Fiesta Nacional de los Estudiantes a distintos puntos de la puna . En ese marco, la representante provincial visita escuelas y comunidades educativas en zonas donde el evento no siempre logra presencia directa.

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El itinerario incluye localidades de la puna jujeña, con un trayecto que supera los mil kilómetros y alcanza alturas de hasta 4.600 metros sobre el nivel del mar.

Durante la recorrida, la representante visita Cangrejillos, El Cóndor, Lagunilla del Farallón, Mina Pirquitas, La Aguilar e Intermedia. Se trata de un circuito que conecta distintos puntos del norte provincial y permite el contacto directo con estudiantes que no siempre acceden a la Fiesta.

“Fue un viaje bastante largo, pero muy lindo”, señala. A lo largo del trayecto, las condiciones geográficas y las distancias marcan el ritmo de una experiencia que combina traslado y actividades en cada destino.

Encuentro con estudiantes y comunidades educativas

En cada escuela, Zamar participa de jornadas donde los estudiantes la reciben con entusiasmo. Presentaciones artísticas, bailes y espacios de diálogo forman parte de cada visita.

“Los chicos me recibieron con mucho cariño, igual que los docentes. Me mostraron bailes, canto y sus habilidades” “Los chicos me recibieron con mucho cariño, igual que los docentes. Me mostraron bailes, canto y sus habilidades”

Además, destaca el intercambio que se genera en cada encuentro: “Pude compartir con ellos y llevar un poquito de la Fiesta hasta allá”.

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La emoción de acercar la Fiesta a quienes no pueden viajar

Uno de los puntos centrales de “Misión Primavera” radica en acercar la experiencia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes a jóvenes que no tienen la posibilidad de trasladarse a la capital.

“Muchos me preguntaban cómo es la Fiesta, porque algunos no pueden venir. Se emocionaban cuando les contaba” “Muchos me preguntaban cómo es la Fiesta, porque algunos no pueden venir. Se emocionaban cuando les contaba”

En ese contexto, el contacto directo permite generar identificación y despertar interés en participar.

Cartas, sonrisas y momentos que quedan

El paso por cada institución deja escenas marcadas por la emoción. Estudiantes entregan cartas, conversan y comparten tiempo con la representante.

“Me dieron muchas cartitas y pude charlar con ellos, especialmente con los chicos de la promo” “Me dieron muchas cartitas y pude charlar con ellos, especialmente con los chicos de la promo”

También menciona el impacto personal de la experiencia: “Es algo muy emocionante, no es algo que se vive todos los días”.

Una experiencia que marca el camino

El recorrido de “Misión Primavera” continúa en distintos puntos del norte provincial, con nuevas visitas previstas junto a representantes nacionales. La propuesta mantiene el foco en el vínculo con los estudiantes y en la difusión de la Fiesta en todo el territorio.

“Es una experiencia que siempre voy a llevar en mi corazón”, afirma Zamar, en referencia a un trayecto que combina distancia, altura y cercanía con cada comunidad.