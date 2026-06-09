Escuelas con salamandras y alumnos bajo cero: así se viven los días de frío en Abra Pampa

Las escuelas de Abra Pampa volvieron a convertirse en escenario de una rutina marcada por las bajas temperaturas. Con registros que alcanzaron los -13,8°C durante las primeras horas por las madrugadas, alumnos, docentes y personal educativo iniciaron una nueva jornada de clases en medio del intenso frío que caracteriza a la Puna jujeña."

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La información fue brindada por el periodista Elvio Llampa, quien relató cómo se desarrollan las jornadas escolares en la ciudad puneña y describió las medidas que adoptan las instituciones educativas y los vecinos para afrontar el intenso frío que acompaña esta época del año.

Cuando gran parte de la provincia recién comienza a registrar las primeras bajas temperaturas del año, en Abra Pampa las jornadas arrancan con varios grados bajo cero. Las calles cubiertas por la escarcha y los estudiantes caminando abrigados forman parte de una postal habitual durante esta temporada.

Según contó Llampa, muchos alumnos salen de sus hogares antes de las 7:30 para llegar a tiempo a clases. Las camperas gruesas, gorros, bufandas y guantes son elementos indispensables para enfrentar las primeras horas de la mañana.

Incluso, en algunos casos, los chicos utilizan mantas sobre la ropa para protegerse del frío durante los trayectos hacia los establecimientos educativos.

Cómo se preparan las escuelas para las bajas temperaturas

Dentro de las instituciones educativas también existen rutinas especiales para afrontar las jornadas más frías. De acuerdo con el periodista, muchas escuelas cuentan con salamandras para calefaccionar las aulas, una herramienta que resulta fundamental cuando las temperaturas permanecen varios grados por debajo de cero.

Para garantizar espacios más cálidos al inicio de las clases, el personal de servicio suele comenzar sus tareas desde muy temprano. La preparación de las aulas forma parte de un trabajo cotidiano que se repite cada invierno en distintos establecimientos de la región.

El objetivo es generar condiciones adecuadas para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades escolares mientras afuera continúan las heladas.

El pedido para modificar los horarios de ingreso

Las bajas temperaturas también reavivaron un planteo que se repite desde hace varios años en la zona. Se trata de la posibilidad de retrasar el horario de ingreso de los estudiantes del nivel primario durante los meses más fríos.

Actualmente, muchos alumnos ingresan alrededor de las 7:30. Según explicó Llampa, distintos sectores consideran que comenzar las clases una hora más tarde permitiría reducir la exposición de los chicos a las temperaturas más extremas de la mañana.

En el caso de los jardines de infantes ya se implementaron modificaciones horarias, permitiendo que los más pequeños ingresen más tarde que el resto de los niveles.

Una realidad que se extiende durante gran parte del año

El frío forma parte de la vida cotidiana en Abra Pampa. Las temperaturas extremas suelen registrarse durante varios meses y condicionan numerosas actividades diarias de la comunidad.

Las familias organizan sus jornadas en función de las condiciones climáticas, mientras que alumnos y docentes adaptan sus rutinas para cumplir con las obligaciones escolares en medio de las heladas características de la Puna.

Según relató Elvio Llampa, esta realidad acompaña año tras año a los habitantes de la región, donde convivir con temperaturas bajo cero representa una parte habitual de la vida cotidiana.

Mucho más que una cuestión climática

Además de las clases, las bajas temperaturas influyen en distintos aspectos de la vida diaria. Conseguir agua caliente durante las primeras horas de la mañana, trasladarse por las calles cubiertas de escarcha o iniciar actividades laborales antes de la salida del sol son situaciones frecuentes para los vecinos de Abra Pampa.

Mientras las heladas continúan marcando el ritmo de las jornadas, la comunidad puneña mantiene sus actividades habituales y enfrenta cada mañana uno de los escenarios climáticos más exigentes de la provincia de Jujuy.