Navidad solidaria: Payamigos busca llevar alegría a niños y abuelos internados

El objetivo es reunir distintos elementos que serán destinados a niños internados en el Hospital Materno Infantil y a adultos mayores que viven en distintos geriátricos de la provincia.
Las donaciones que se pueden acercar son:
Juguetes
Budines
Globos
Golosinas
Desde la organización destacaron que cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un enorme impacto en quienes atraviesan momentos difíciles. “Un juguete puede encender una sonrisa, un budín puede abrazar el alma, y un gesto puede transformar una vida”, expresaron desde Payamigos.
Además, extendieron una invitación especial a quienes quieran acompañarlos en la entrega navideña: El domingo 21 de diciembre visitarán el hospital para llevar todo lo recolectado y compartir una jornada llena de alegría y abrazos.