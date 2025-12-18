jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 07:34
Amor.

Navidad solidaria: Payamigos busca llevar alegría a niños y abuelos internados

Los Payamigos realizan hoy una colecta para reunir juguetes, budines, globos y golosinas que serán entregados en el Hospital Materno Infantil y en geriátricos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Payamigos.

El objetivo es reunir distintos elementos que serán destinados a niños internados en el Hospital Materno Infantil y a adultos mayores que viven en distintos geriátricos de la provincia.

Las donaciones que se pueden acercar son:

  • Juguetes

  • Budines

  • Globos

  • Golosinas

WhatsApp Image 2025-06-16 at 09.29.26 (1).jpeg
Payamigos / colecta para Navidad.

Desde la organización destacaron que cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un enorme impacto en quienes atraviesan momentos difíciles. “Un juguete puede encender una sonrisa, un budín puede abrazar el alma, y un gesto puede transformar una vida”, expresaron desde Payamigos.

Además, extendieron una invitación especial a quienes quieran acompañarlos en la entrega navideña: El domingo 21 de diciembre visitarán el hospital para llevar todo lo recolectado y compartir una jornada llena de alegría y abrazos.

Punto de encuentro: Plaza Belgrano

Consultas: 3884397814

Instagram: @payamigoshospitalarios

