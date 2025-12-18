Navidad solidaria: Payamigos busca llevar alegría a niños y abuelos internados

Payamigos.

Con el espíritu navideño como motor, los Payamigos Hospitalarios convocan a toda la comunidad jujeña a sumarse a una gran Colecta Solidaria en Navidad que se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, de 18 a 21 horas, en Plaza Belgrano.

El objetivo es reunir distintos elementos que serán destinados a niños internados en el Hospital Materno Infantil y a adultos mayores que viven en distintos geriátricos de la provincia.

Las donaciones que se pueden acercar son:

Juguetes

Budines

Globos

Golosinas

Desde la organización destacaron que cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un enorme impacto en quienes atraviesan momentos difíciles. "Un juguete puede encender una sonrisa, un budín puede abrazar el alma, y un gesto puede transformar una vida", expresaron desde Payamigos. Además, extendieron una invitación especial a quienes quieran acompañarlos en la entrega navideña: El domingo 21 de diciembre visitarán el hospital para llevar todo lo recolectado y compartir una jornada llena de alegría y abrazos.

