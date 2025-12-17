Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

Un nuevo episodio de tensión se registró en la frontera norte del país. Este miércoles, en la zona de Aguas Blancas, Salta, un violento enfrentamiento entre bagayeros y personal de Prefectura Naval Argentina dejó como saldo un efectivo herido y un clima de extrema tensión en uno de los pasos más conflictivos del país.

El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban un operativo de control en un paso no habilitado , donde detectaron a un hombre que intentaba ingresar parlantes de manera ilegal. Al intentar secuestrar la mercadería, el sujeto se resistió y comenzó a atacar con piedras a los efectivos.

La situación escaló rápidamente cuando otros bagayeros se sumaron a la agresión. Los uniformados fueron rodeados y sufrieron el impacto de piedras, lo que también provocó daños en el móvil oficial. Ante la violencia del ataque, Prefectura respondió con disparos disuasivos para intentar controlar la situación.

Uno de los efectivos resultó herido en medio del enfrentamiento, aunque no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

Identificación del agresor y secuestro de mercadería

El principal agresor logró escapar entre la multitud, pero durante la huida se le cayó su Documento Nacional de Identidad, lo que permitió identificarlo. En total, los efectivos lograron secuestrar 12 parlantes que estaban siendo ingresados de manera irregular al país.

Con datos de El Tribuno de Salta.