jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 13:22
Sociedad.

Temporal en la frontera: el río Bermejo desbordó y cortó el paso de Aguas Blancas

El fuerte temporal vivido en Aguas Blancas y la zona de Bermejo ocasionó destrozos en viviendas y vehículos. El puerto de chalanas fue abierto este mediodía.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La tormenta provocó voladuras de chapas, inconvenientes en viviendas y destrozos en vehículos por la caída de arboles, además de varios barrios de la ciudad de Aguas Blancas como Bermejo se quedaran sin energía eléctrica.

Reportes climáticos señalaron que durante la tarde del miércoles 26 de noviembre se registraron ráfagas de viento de entre 70 a 100 km/h.

temporal en el bermejo (1)

Un temporal que desbordó el Bermejo

El servicio de chalanas había arrancado con normalidad alrededor de las 7 de la mañana, pero cerca de las 9.30 el nivel del río aumentó de golpe, el agua se volvió turbia y con fuerte corriente, y Prefectura ordenó la suspensión inmediata del cruce por seguridad.

Las crónicas de frontera estiman que muchos argentinos, compradores frecuentes o trabajadores golondrina que cruzan a diario quedaron varados del otro lado de la frontera por las inclemencias del tiempo.

“El Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo informa a la población en general que, debido a los vientos que provocaron la caída de árboles, el desprendimiento de ramas, cables eléctricos colgando y otros incidentes en diferentes sectores de la ciudad, se recomienda tomar las máximas precauciones al momento de transitar por las calles”, señala un comunicado de la Alcaldía.

image

Cómo está el paso ahora

Hoy, el paso internacional Aguas Blancas–Bermejo por ruta figura “abierto” y operativo las 24 horas, según el registro oficial de pasos fronterizos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir: se puede cruzar por el puente y la aduana caminando o en vehículo, con tránsito normal aunque con los controles habituales de Gendarmería y Migraciones.

Por su parte, el Puerto Chalanas – Bermejo que permanecía cerrado, fue abierto en el mediodía de este jueves, permitiendo el cruce fluvial.

X2Twitter.com_pgNxjBoPkruSgubR_576p

Los datos de años recientes muestran que este tipo de interrupciones ya no son hechos aislados: en enero y marzo de 2025 también se suspendió el paso de chalanas por crecidas del Bermejo, mientras el puente internacional quedaba como única vía formal de conexión entre ambas orillas. Con un río que responde cada vez con más violencia a los temporales, la frontera norte vive en un ciclo de aperturas y cierres que impacta directo en la vida diaria de quienes dependen del cruce para estudiar, trabajar o simplemente llenar el changuito del mes.

image

