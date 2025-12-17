Gremios jujeños marcharán este jueves contra la reforma laboral

Gremios jujeños marcharán este jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La convocatoria está prevista para las 16:30 y partirá desde el Parque San Martín con la participación de distintos sindicatos y organizaciones sociales.

La protesta local se desarrolla en el marco de una jornada de movilización nacional. En la Ciudad de Buenos Aires se espera una concentración masiva con destino a Plaza Belgrano, donde las organizaciones estiman una asistencia cercana a las 150 mil personas.

Desde los espacios convocantes señalaron que la decisión de salir a la calle responde al contenido del proyecto que se debate a nivel nacional y a su impacto directo sobre los derechos laborales.

La movilización se concreta pese a que el Gobierno introdujo modificaciones en el texto original de la reforma laboral. Entre los cambios, se excluyó la eliminación de la cuota solidaria sindical, un aporte que resulta central para el financiamiento de los gremios.

Ese punto había sido promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y luego retirado tras negociaciones del sector dialoguista del oficialismo. En esas conversaciones participaron referentes del Gobierno que mantuvieron contactos con la CGT, entre ellos Santiago Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Aun así, para las organizaciones sindicales la versión final del proyecto mantiene aspectos de fondo que alteran el esquema actual de derechos laborales.

Los ejes que generan mayor rechazo

Los gremios y movimientos sociales que impulsan la marcha cuestionan una serie de cambios que consideran estructurales. Entre los puntos más resistidos figuran el abaratamiento de los despidos y la flexibilización de la jornada laboral.

También generan rechazo la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios por empresa sobre los sectoriales y la vinculación del salario a la productividad.

Otro eje de conflicto se centra en las restricciones al derecho de huelga y en la ausencia de políticas concretas orientadas a reducir la informalidad laboral, un problema que afecta a amplios sectores del mercado de trabajo.

Desde sectores opositores y organizaciones sociales sostienen que la reforma no ofrece incentivos reales para la registración del empleo y que los cambios propuestos trasladan el peso de los ajustes sobre los trabajadores.

En ese contexto, las centrales sindicales mantienen un estado de movilización permanente y coordinan acciones en distintas provincias, incluida Jujuy, donde se prevé una amplia participación gremial.