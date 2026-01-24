Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Seguridad Vial de la provincia dio a conocer un nuevo reporte sobre el estado de las rutas para este sábado 24 de enero teniendo en cuenta las recientes lluvias y el alerta amarilla por tormentas que rige para algunas regiones de la provincia.

Corte a partir de las 13 HS DEL JUEVES 22/01/2026 hasta las 00 HS DEL LUNES 26/01/2026 .

RUTA 27 (CHILE) desde KM 43 hasta el COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE JAMA , INTRANSITABLE por condiciones climáticas adversas que impiden la transitabilidad.

RP 78 – DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA .

RN 40 – DESDE SUSQUES HASTA PUESTO SEY .

CAMINO VECINAL – DESDE SANTA CATALINA HASTA EL ANGOSTO .

RP 78 – DESDE EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA (CORTES EN DISTINTOS SECTORES).

RP 79 – DESDE LOCALIDAD EL MORENO HASTA RN 51 (SALTA) .

RN 52 – DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS).

RN 34 – ENTRE RP 43 Y RP 61 , ALTURA MANANTIALES : desvío de tránsito, circular con MÁXIMA PRECAUCIÓN .

RN 34 – KM 1159 , ALTURA ACCESO NORTE A SAN PEDRO : desvío transitorio por OBRA DE DUPLICACIÓN DE CALZADA .

RN 52 – KM 185 (ACUMULACIÓN DE ARENA SOBRE LA CALZADA).

RP 7 – ENTRE CASA COLORADA Y SAN JUAN DE MISA RUMI .

Ingreso a LOS BLANCOS solo por RUTA PROVINCIAL 20 B .

RUTA PROVINCIAL 20 – TRAMO ENTRE LOCALIDAD LOS BLANCOS Y LA ESCALERA (CRECIDA DE RÍO).

RUTA PROVINCIAL 83 Y CAMINOS COLINDANTES , comprendidos entre:

RP 70B – DESDE RN 52 HASTA RN 51 (SALTA) – KM 15 Y KM 53.

RP 70 – DESDE RN 52 HASTA RN 51 (SALTA) – KM 34, KM 38 Y KM 40.

RN 40 – ENTRE EL CAÑADÓN Y PAICONE (CRECIDA DE RÍO).

