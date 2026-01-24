sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 11:16
Atención.

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Este sábado el estado de las rutas es muy diverso y complejo a la vez. Recomiendan circular con mucha precaución por las zonas indicadas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

estados de rutas jujuy

CORTE TOTAL – POR TIEMPO INDETERMINADO

RN 52 – ALTURA PASO FRONTERIZO DE JAMA

Corte a partir de las 13 HS DEL JUEVES 22/01/2026 hasta las 00 HS DEL LUNES 26/01/2026.

RUTA 27 (CHILE) desde KM 43 hasta el COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE JAMA, INTRANSITABLE por condiciones climáticas adversas que impiden la transitabilidad.

RUTAS INTRANSITABLES

  • RN 40 – ALTURA RÍO SAN JUAN DE ORO (CRECIDA DE RÍO).

  • RN 40 – ENTRE EL CAÑADÓN Y PAICONE (CRECIDA DE RÍO).

  • RP 79 – ALTURA ABRALAITE (CRECIDA DE RÍO).

  • RP 83 – HACIA SAN FRANCISCO (DESMORONAMIENTO).

  • RP 70 – DESDE RN 52 HASTA RN 51 (SALTA) – KM 34, KM 38 Y KM 40.

  • RP 70B – DESDE RN 52 HASTA RN 51 (SALTA) – KM 15 Y KM 53.

  • RUTA PROVINCIAL 83 Y CAMINOS COLINDANTES, comprendidos entre:

    • VALLE COLORADO – VALLE GRANDE

    • SAN FRANCISCO – LEDESMA (ALTURA PIRCA VIEJAS)

    • VALLE GRANDE Y SAN FRANCISCO – ALTURA AGUAS HEDIONDA

    • SANTA ANA Y VALLE COLORADO – ALTURA LA PUERTA

    • ABRA HONDA – SAN FRANCISCO – LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

  • RP 35 – ALTURA COMPLEJO LOS TUCANES (DESMORONAMIENTO DE CALZADA).

  • RUTA PROVINCIAL 20 – TRAMO ENTRE LOCALIDAD LOS BLANCOS Y LA ESCALERA (CRECIDA DE RÍO).

    Ingreso a LOS BLANCOS solo por RUTA PROVINCIAL 20 B.

  • RP 29 – ALTURA RÍO TESORERO (CRECIDA DE RÍO).

  • RP 7 – ENTRE CASA COLORADA Y SAN JUAN DE MISA RUMI.

  • RN 52 – KM 185 (ACUMULACIÓN DE ARENA SOBRE LA CALZADA).

  • RP 83 – TRAMO PAMPICHUELA – VALLE GRANDE.

  • RP 73 – ALTURA LOCALIDAD PALCA DE APARZO.

  • RP 73 – TRAMO VALLE COLORADO – SANTA ANA.

  • RN 34 – KM 1159, ALTURA ACCESO NORTE A SAN PEDRO: desvío transitorio por OBRA DE DUPLICACIÓN DE CALZADA.

  • RN 34 – ENTRE RP 43 Y RP 61, ALTURA MANANTIALES: desvío de tránsito, circular con MÁXIMA PRECAUCIÓN.

  • RN 52 – DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS).

  • RP 79 – DESDE LOCALIDAD EL MORENO HASTA RN 51 (SALTA).

  • RP 78 – DESDE EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA (CORTES EN DISTINTOS SECTORES).

  • CAMINO VECINAL – DESDE SANTA CATALINA HASTA EL ANGOSTO.

  • RN 40 – DESDE SUSQUES HASTA PUESTO SEY.

  • RN 40 – ALTURA CIÉNAGA DE PAICONE – DPTO. SANTA CATALINA.

  • RP 78 – DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA.

  • RP 13 – LOCALIDAD DE ITURBE.

  • RP 4 – ALTURA PUENTE ARROYO LAS PERAS.

  • RP 19 – ALTURA NORMENTA – DPTO. LEDESMA.

