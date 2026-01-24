Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Seguridad Vial de la provincia dio a conocer un nuevo reporte sobre el estado de las rutas para este sábado 24 de enero teniendo en cuenta las recientes lluvias y el alerta amarilla por tormentas que rige para algunas regiones de la provincia.
CORTE TOTAL – POR TIEMPO INDETERMINADO
RN 52 – ALTURA PASO FRONTERIZO DE JAMA
Corte a partir de las 13 HS DEL JUEVES 22/01/2026 hasta las 00 HS DEL LUNES 26/01/2026.
RUTA 27 (CHILE) desde KM 43 hasta el COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE JAMA, INTRANSITABLE por condiciones climáticas adversas que impiden la transitabilidad.
