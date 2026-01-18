Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

El incremento del nivel se concentra en todo el tramo del Parque Lineal, donde el agua invade terrazas bajas y acumula sedimentos. En eventos similares de 2025, el Xibi Xibi alcanzó +1,5 metros sobre cota normal tras 50 mm acumulados, afectando sectores urbanos. Obras de encauce como gaviones mitigan el avance, pero expertos hidrólogos advierten que 70 mm diarios saturan defensas estructurales.
Precaución por posible corte vial
Se prevé posible corte en el badén cercano al Cementerio del Salvador, que en el año anterior registró 7 interrupciones por el avance del agua. Es por eso de que se recomienda no acercarse al río por corrientes de arrastre que pueden ser peligrosas por las consecuencias en la salud de las personas.
También hubo complicaciones en la avenida General Savio y la Ruta Nacional 9 por la acumulación de agua.
Vecinos de Lozano reportaron anegamiento en la avenida Martearena.