Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Crecida en Lozano.

El río Xibi Xibi registra crecida significativa en sus márgenes debido a las fuertes precipitaciones del alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, con caudales que superan niveles habituales y generan preocupación en áreas urbanas aledañas.

Monitoreo y antecedentes hidrológicos El incremento del nivel se concentra en todo el tramo del Parque Lineal, donde el agua invade terrazas bajas y acumula sedimentos. En eventos similares de 2025, el Xibi Xibi alcanzó +1,5 metros sobre cota normal tras 50 mm acumulados, afectando sectores urbanos. Obras de encauce como gaviones mitigan el avance, pero expertos hidrólogos advierten que 70 mm diarios saturan defensas estructurales.

image Precaución por posible corte vial Se prevé posible corte en el badén cercano al Cementerio del Salvador, que en el año anterior registró 7 interrupciones por el avance del agua. Es por eso de que se recomienda no acercarse al río por corrientes de arrastre que pueden ser peligrosas por las consecuencias en la salud de las personas.

WhatsApp Video 2026-01-18 at 19.44.34 También hubo complicaciones en la avenida General Savio y la Ruta Nacional 9 por la acumulación de agua. Vecinos de Lozano reportaron anegamiento en la avenida Martearena.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.