lunes 19 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 20:59
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Por las lluvias en nuestra provincia se observó un intenso caudal en márgenes del río Xibi-Xibi y otros ríos, mientras rige el alerta naranja anunciado por el SMN.

Por  Silvano Pintos
Crecida en Lozano.

Monitoreo y antecedentes hidrológicos

El incremento del nivel se concentra en todo el tramo del Parque Lineal, donde el agua invade terrazas bajas y acumula sedimentos. En eventos similares de 2025, el Xibi Xibi alcanzó +1,5 metros sobre cota normal tras 50 mm acumulados, afectando sectores urbanos. Obras de encauce como gaviones mitigan el avance, pero expertos hidrólogos advierten que 70 mm diarios saturan defensas estructurales.

image

Precaución por posible corte vial

Se prevé posible corte en el badén cercano al Cementerio del Salvador, que en el año anterior registró 7 interrupciones por el avance del agua. Es por eso de que se recomienda no acercarse al río por corrientes de arrastre que pueden ser peligrosas por las consecuencias en la salud de las personas.

WhatsApp Video 2026-01-18 at 19.44.34

También hubo complicaciones en la avenida General Savio y la Ruta Nacional 9 por la acumulación de agua.

Vecinos de Lozano reportaron anegamiento en la avenida Martearena.

