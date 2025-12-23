Lluvias y crecidas de ríos: personas quedaron atrapadas al intentar cruzar el Xibi Xbi

Lluvias y crecidas de ríos: personas quedaron atrapadas al intentar cruzar

Las lluvias y el aumento del caudal de los ríos volvieron a generar situaciones de riesgo en Jujuy, con personas que quedaron aisladas por la fuerza de la corriente en dos episodios registrados en las últimas semanas, un escenario que se repite cada año durante la temporada de precipitaciones y crecidas.

Crecida del rio en Barcena y personas atrapadas El caso más reciente ocurrió durante la noche del lunes, cuando dos personas oriundas de Salta quedaron en la zona de Bárcena, camino a la cascada de Santuyoc, sin poder cruzar el cauce debido a la fuerte corriente. La situación demandó una intervención para asistirlas y permitirles salir del lugar sin incidentes.

De acuerdo a la información difundida, para concretar la evacuación se utilizó un sistema de cruce asistido y elementos de seguridad para trabajar en sectores con corriente y desnivel, lo que permitió completar el operativo y trasladar a las dos personas fuera del área comprometida.

crecidas de ríos Lluvias y crecidas de ríos: personas quedaron atrapadas al intentar cruzar Rescate en rio Xibi Xbi El otro episodio se registró a fines de noviembre, en inmediaciones del río Xibi Xibi, donde un grupo de cinco personas, entre ellas una persona en silla de ruedas, quedó sobre una pequeña porción de tierra mientras el caudal aumentaba por las condiciones climáticas. Ante el avance del agua, se procedió a evacuar al grupo hacia un sitio seguro.

Estos hechos vuelven a poner en foco un problema recurrente en época de lluvias: los ríos pueden crecer en pocos minutos, modificar el cauce y volver peligroso cualquier cruce, incluso en sectores que habitualmente parecen accesibles. En especial, las zonas cercanas a cascadas, senderos y riberas suelen presentar corrientes más fuertes y cambios bruscos en el nivel del agua. Ante este tipo de escenarios, la recomendación general es evitar intentar cruzar ríos crecidos, no acercarse a la ribera cuando el caudal está alto y consultar el estado del tiempo antes de realizar caminatas o actividades al aire libre en áreas cercanas a cursos de agua.

