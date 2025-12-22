lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 14:10
Ranking.

Jujuy está entre las provincias con más registros de lluvias en las últimas 24 horas

El NEA registró fuertes lluvias y Jujuy quedó tercera en el ranking de valores acumulados del último día.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

Las lluvias continúan afectando a gran parte del NEA, y las mediciones de las últimas 24 horas, tomadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hasta las 9 de la mañana, muestran acumulados significativos en varias provincias. Entre los valores más altos del país, la provincia de Jujuy se ubicó dentro del podio, registrando 59 milímetros, lo que la posiciona como la tercera provincia con mayor cantidad de precipitaciones en este periodo.

Jujuy entre los tres registros más elevados

Con estos valores, se confirma que el NEA atraviesa una jornada de fuertes precipitaciones, con Jujuy entre las zonas más comprometidas por el volumen de agua acumulada. El ranking de los tres distritos con mayores valores este 22 de diciembre son:

  1. Resistencia: 78 mm
  2. Corrientes: 70 mm
  3. Jujuy: 59 mm
Precipitaciones - Lluvias

Detrás aparecen otros puntos del país también afectados por las lluvias

  • Presidencia Roque Sáenz Peña: 57 mm
  • Posadas: 56 mm
  • Laboulaye: 47 mm
  • Villa Dolores: 41 mm
  • Las Lomitas: 40 mm
  • Oberá: 40 mm
  • Iguazú: 36 mm
  • Córdoba Observatorio: 33 mm
  • Pilar Observatorio: 33 mm
tormentas lluvias.jpg

Alerta por tormentas para Nochebuena en Jujuy

La Nochebuena en Jujuy se presenta con condiciones climáticas inestables. El pronóstico oficial anticipa tormentas para la tarde y la noche de este miércoles 24 de diciembre, con un alerta meteorológico de nivel amarillo vigente para la provincia. El informe advierte por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y la posibilidad de granizo en forma aislada.

La situación genera atención en la previa de las celebraciones, ya que las condiciones pueden afectar la circulación, las actividades al aire libre y la organización de encuentros familiares durante la noche.

