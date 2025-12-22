¡Mesa adentro! Alerta por tormentas para Nochebuena en Jujuy

La Nochebuena en Jujuy se presenta con condiciones climáticas inestables. El pronóstico oficial anticipa tormentas para la tarde y la noche de este miércoles 24 de diciembre, con un alerta meteorológico de nivel amarillo vigente para la provincia. El informe advierte por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y la posibilidad de granizo en forma aislada.
La situación genera atención en la previa de las celebraciones, ya que las condiciones pueden afectar la circulación, las actividades al aire libre y la organización de encuentros familiares durante la noche.
Los valores de lluvia acumulada se ubican entre 15 y 35 milímetros, aunque en algunos sectores los registros pueden superar esos niveles de manera puntual. El período más comprometido se concentra durante las horas de la tarde y se extiende hacia la noche.
Desde los organismos oficiales remarcan que este tipo de alertas implica fenómenos con capacidad de generar inconvenientes temporarios, sobre todo en zonas urbanas con drenajes saturados.
Hacia las 14, se prevé lluvia débil con una probabilidad del 50 por ciento y una temperatura que ronda los 27 grados. Con el avance de la tarde, el escenario se vuelve más inestable.
A partir de las 17, el pronóstico señala chubascos tormentosos, con una probabilidad del 50 por ciento y un descenso de la temperatura. Durante la noche, entre las 20 y las 23, continúan las tormentas, con chances de precipitación que llegan al 70 por ciento y lluvias moderadas.
Riesgos asociados a las tormentas fuertes
El alerta amarillo contempla ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Estas condiciones suelen generar complicaciones en la vía pública, anegamientos rápidos y caída de ramas u objetos mal asegurados.
Las autoridades recomiendan prestar atención a los avisos oficiales y seguir la evolución del clima, especialmente en barrios bajos y zonas cercanas a ríos, arroyos y canales.