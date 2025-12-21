Cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad 2025: ¿mesa adentro o mesa afuera?

A pocos días de las celebraciones navideñas, el pronóstico anticipa un panorama variable en Jujuy tanto para Nochebuena como para el 25 de diciembre.

A días de la celebraciones de fin de año, una de las principales preguntas giran en torno al estado del tiempo para Nochebuena y Navidad. Saber cómo estará el tiempo para la noche del 24 y la jornada del 25 de diciembre resulta casi imprescindible para los preparativos previos a esta festividad.

Los festejos de la Navidad se pueden planificar de acuerdo al anticipo que emite el Servicio Metrológico Nacional para cada regiones la Argentina, comenzando por nuestra provincia: Jujuy que se espera una jornada con temperaturas de hasta 28°C para el 24 de diciembre con alta probabilidad de lluvias para la fecha que se incrementan para el jueves 25 de diciembre, día de la Navidad.

Aunque la celebración de la Nochebuena tiene su encanto particular, el festejo de la Navidad coincide con el jueves 25 de diciembre, y las previsiones del organismo meteorológico arrojan los datos de cómo se estará el tiempo en cada provincia argentina .

El SMN ya tiene disponible el anticipo del tiempo para la Navidad 2025 , para cada localidad que se desee consultar, y donde el organismo cuente con un observatorio o estación meteorológica.

Cómo estará el tiempo en Jujuy

Para el 24 de diciembre, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, y lluvias aisladas por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 30°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores suroeste y norte, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias van del 40% al 70%, incrementándose hacia la noche.

para el 25 de diciembre el panorama no es mucho mejor. las probabilidades de lluvias y posibles tormentas inician desde la mañana, con mejoras temporarias para la tarde.

Cómo estará el tiempo en Salta

El cielo se presentará mayormente nublado, a la mañana, y con lluvias aisladas, por la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 20°C y la máxima en los 31°C. El viento soplará del noreste, y las probabilidades de lluvias van del 10% al 40%.

Cómo estará el tiempo en Santiago del Estero

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, y mayormente nublado por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 25°C y una máxima de 35°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y norte, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

Cómo estará el tiempo en Catamarca

La mañana se presentará con el cielo nublado, y con lluvias aisladas por la tarde. La mínima será de 22°C y la máxima de 35°. El viento será leve y provendrá del norte y el noreste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias se ubican entre el 10% y el 40%.

image El pronóstico en todo el país para la Navidad

Cómo estará el tiempo en La Rioja

El día se presentará con el cielo mayormente nublado, a la mañana; y parcialmente nublado, por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 21°C y la máxima llegará a los 35°C. Habrá viento del noreste, por la mañana, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias oscilan entre cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Mendoza

El cielo se presentará algo nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 22°C y la máxima en los 33°C. El viento soplará del suroeste y noreste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora; y no se presentan chances de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en San Juan

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde. Se estima una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 35°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y norte, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

Cómo estará el tiempo en San Luis

La mañana se presentará con el cielo mayormente nublado, y parcialmente nublado por la tarde. La mínima será de 23°C y la máxima de 35°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del noreste y el este, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

Cómo estará el tiempo en Córdoba

Se espera una jornada con cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde. Se estima una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 25°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores oeste y sur, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Las chances de precipitaciones van de cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

El cielo se presentará parcialmente nublado a la mañana, y algo nublado a la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 20°C y la máxima en los 32°C. El viento soplará del sur, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No se presentan chances de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 33°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores sureste y este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

Cómo estará el tiempo en Chaco

El día se presentará con el cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 22°C y la máxima llegará a los 31°C. Habrá viento del norte y noroeste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las chances de precipitaciones van de cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Corrientes

La mañana se presentará con el cielo mayormente nublado. La mínima será de 22°C y la máxima de 35°C, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del norte y noreste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias oscilan entre cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Entre Ríos

El día se presentará con el cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 24°C y la máxima llegará a los 35°C. Habrá viento del noroeste y sur, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo en Formosa

El cielo se presentará mayormente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 23°C y la máxima en los 35°C. El viento soplará del noreste y sur, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias van de cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en La Pampa

La mañana se presentará con el cielo algo nublado por la mañana y la tarde. La mínima será de 20°C y la máxima de 30°. El viento será leve y provendrá del suroeste y el sureste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

Cómo estará el tiempo en Misiones

Se espera una jornada con cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde. Se estima una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 30°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores suroeste y oeste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias oscilan entre cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Santa Cruz

El día se presentará con el cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 6°C y la máxima llegará a los 14°C. Habrá viento del suroeste, con posibilidad de ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo en Neuquén

La mañana se presentará con el cielo algo nublado. La mínima será de 17°C y la máxima de 30°. El viento será leve y provendrá del sureste y el este, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

Cómo estará el tiempo en Chubut

El cielo se presentará algo nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 13°C y la máxima en los 25°C. El viento soplará del suroeste, con posibilidad de ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. No se presentan chances de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en Río Negro

El día se presentará con cielo algo nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 15°C y la máxima llegará a los 26°C. Habrá viento del suroeste, con una velocidad de entre 13 y 31 kilómetros por hora; y no se presentan chances de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en Santa Fe

El cielo se presentará mayormente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 25°C y la máxima en los 35°C. El viento soplará del noroeste y sur, con una velocidad de entre 7 y 31 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias van del 10% al 40%.

Cómo estará el tiempo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

La mañana se presentará con lluvias aisladas, y cielo mayormente nublado por la tarde. La mínima será de 3°C y la máxima de 9°. Habrá viento del oeste, con posibilidad de ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias van del 10% al 40%.