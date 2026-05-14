YPF aplicó desde la medianoche de este jueves un aumento del 1% en los combustibles y, al mismo tiempo, volverá a congelar los precios por los próximos 45 días. Los montos ya se aplicaron en la provincia de Jujuy, teniendo en cuenta que cada estación de servicio puede presentar variaciones.

Embed - Nuevo aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los precios actualizados

Nuevos precios en las estaciones de servicio de Jujuy Cabe destacar que si bien el aumento sería del 1% en todas las estaciones de servicio, en la provincia de Jujuy, depende la estación de servicio el monto aplicado. Los nuevos precios son los siguientes:

Súper: $2.202

Infinia $2.383

Diesel 500: $2.361

Infinia Diesel: $2.550 En otros surtidores, la nafta Súper presenta valores más bajos: en algunos casos cuesta $2.197, es decir $5 menos que el precio de referencia de $2.202; mientras que en otras estaciones se consigue a $2.187, con una diferencia de $15.

nafta Según anunció el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el período de congelamiento no trasladará al consumidor las fluctuaciones bruscas del precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio. El antecedente inmediato es el congelamiento aplicado en el tramo anterior, medida que ahora se extiende por otros 45 días.

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