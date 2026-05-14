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14 de mayo de 2026 - 09:21
Jujuy.

Nuevo aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los precios actualizados

A partir de la medioanoche del 14 de mayo, impactó el nuevo aumento en el precio de los combustibles. Mirá cómo quedaron los montos en Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
YPF estacion de servicio nafta combustible
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Nuevos precios en las estaciones de servicio de Jujuy

Cabe destacar que si bien el aumento sería del 1% en todas las estaciones de servicio, en la provincia de Jujuy, depende la estación de servicio el monto aplicado. Los nuevos precios son los siguientes:

  • Súper: $2.202
  • Infinia $2.383
  • Diesel 500: $2.361
  • Infinia Diesel: $2.550

En otros surtidores, la nafta Súper presenta valores más bajos: en algunos casos cuesta $2.197, es decir $5 menos que el precio de referencia de $2.202; mientras que en otras estaciones se consigue a $2.187, con una diferencia de $15.

nafta

Según anunció el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el período de congelamiento no trasladará al consumidor las fluctuaciones bruscas del precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio.

El antecedente inmediato es el congelamiento aplicado en el tramo anterior, medida que ahora se extiende por otros 45 días.

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