jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 09:02
Extendido.

Cómo va a estar el clima en Jujuy durante el fin de semana de carnaval

Llega uno de los fines de semana largos más importantes del año. Te adelantamos cómo va a estar el clima en Jujuy durante estos días de carnaval.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima en Jujuy llega con un fin de semana de carnaval marcado por temperaturas cálidas y condiciones variables, con presencia de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente hacia la segunda mitad de cada jornada.

Tal como ya estaba anunciado, el SMN mantiene el alerta amarilla por tormentas para esta tarde - noche en la zona de los Valles. Los sectores que se verían afectados son: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

Sábado: chaparrones por la mañana y tormentas aisladas hacia la noche

Para el sábado, el SMN anticipa una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 24°C.

Durante la madrugada y la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. El viento soplará leve, entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el panorama se tornará más inestable, con tormentas aisladas previstas para el cierre de la jornada, manteniéndose la misma probabilidad de lluvias (10% a 40%). Las condiciones podrían afectar actividades al aire libre típicas del carnaval, por lo que se recomienda estar atentos a eventuales actualizaciones.

Domingo: mejora parcial pero continúa la inestabilidad

El domingo se presentará con una mínima de 17°C y una máxima que ascenderá hasta los 27°C, marcando un leve aumento térmico respecto al sábado.

Si bien el detalle por franjas horarias no indica fenómenos de fuerte intensidad, el contexto general se mantiene inestable, con nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas. La temperatura más elevada podría generar una sensación térmica superior, especialmente en horas de la tarde.

Lunes: mayormente nublado y más cálido

El lunes de carnaval continuará el tiempo variable. Se espera una mínima de 20°C y una máxima de 28°C.

El SMN prevé cielo mayormente nublado durante gran parte del día, con baja probabilidad de precipitaciones (entre 0% y 10%). El viento será leve, con registros de entre 0 y 2 km/h en algunos momentos, lo que podría acentuar la sensación de calor.

Recomendaciones para las celebraciones

Con un escenario de calor, humedad y posibles lluvias aisladas, se aconseja:

  • Mantenerse hidratado.

  • Utilizar protector solar, incluso con nubosidad.

  • Contar con pilotos o paraguas ante la probabilidad de chaparrones.

  • Consultar actualizaciones oficiales del SMN antes de participar en eventos al aire libre.

En síntesis, el fin de semana largo de carnaval en Jujuy tendrá condiciones típicas del verano: jornadas cálidas, nubosidad variable y chances de precipitaciones intermitentes. Un marco climático que no impedirá las celebraciones, pero que exigirá atención ante posibles cambios en el tiempo.

