martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 11:09
Verano.

El estado de las rutas en Jujuy este martes 20 de enero: hay 9 cortes totales

Crecidas de ríos y derrumbes complican la circulación en rutas nacionales y provinciales este martes 20 de enero. El estado de las rutas en Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El estado de las rutas en Jujuy.

El informe detalla rutas totalmente intransitables y otros corredores habilitados con restricciones. Las zonas más afectadas se concentran en Quebrada, Puna, Yungas y áreas de Valles, donde persisten problemas vinculados al clima y al terreno.

A continuación, el detalle actualizado del estado de transitabilidad en rutas jujeñas.

Rutas intransitables en Jujuy

  • Ruta Nacional 40, a la altura del río San Juan de Oro, por crecida
  • Ruta Nacional 40, entre El Cañadón y Paicone, por crecida
  • Ruta Provincial 79, en Abra Laité, por crecida
  • Ruta Provincial 70
  • Ruta Provincial 70B
  • Ruta Provincial 83, acceso a San Francisco, por desmoronamiento
  • Ruta Provincial 35, Complejo Los Tucanes, por desmoronamiento de la calzada
  • Ruta Provincial 29, a la altura del río Tesorero, por crecida
  • Ruta Provincial 83, varios tramos de montaña entre Valle Colorado, Valle Grande, San Francisco y Santa Ana, con sectores afectados por ríos crecidos y suelos inestables
  • Ruta Provincial 20 entre Los Blancos y Las Escaleras por la crecida del río.

Rutas transitables con precaución

  • Ruta Provincial 7, entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
  • Ruta Nacional 52, kilómetros 158, 165 y 178, con sedimentos sobre la calzada
  • Ruta Provincial 83, tramo Pampichuela – Valle Grande
  • Ruta Provincial 73, a la altura de Palca de Aparzo
  • Ruta Provincial 73, entre Valle Colorado y Santa Ana
  • Ruta Nacional 34, acceso norte a San Pedro, con desvíos provisorios por obras
  • Ruta Nacional 34, entre RP 43 y RP 61, sector Los Manantiales, con circulación alternada

Recomendaciones para circular por rutas jujeñas

  • Consultar el parte de transitabilidad antes de viajar
  • Circular a baja velocidad en zonas con agua, barro o material suelto
  • Respetar señalización y desvíos habilitados
  • Evitar viajes nocturnos en sectores de montaña
  • Prever demoras en rutas con cortes parciales o trabajos viales
  • Mantener comunicación permanente ante cambios climáticos

