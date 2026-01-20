El estado de las rutas en Jujuy este martes 20 de enero: hay 9 cortes totales

El estado de las rutas en Jujuy.

El estado de las rutas en Jujuy presenta complicaciones este martes 20 de enero , según el parte oficial. Las lluvias registradas en distintas regiones generaron crecidas de ríos, desmoronamientos y daños sobre la calzada, lo que obliga a extremar cuidados al momento de circular.

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

Atención. Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

El informe detalla rutas totalmente intransitables y otros corredores habilitados con restricciones. Las zonas más afectadas se concentran en Quebrada, Puna, Yungas y áreas de Valles, donde persisten problemas vinculados al clima y al terreno.

A continuación, el detalle actualizado del estado de transitabilidad en rutas jujeñas.

