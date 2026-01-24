Gran parte de Jujuy está bajo alerta por tormentas: en qué zonas y hasta cuándo

Anuncias tormentas para hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para amplias zonas montañosas y la Puna jujeña, con riesgo de tormentas fuertes e aisladas severas. Se esperan precipitaciones intensas, granizo y vientos fuertes que podrían superar los 50 mm en puntos aislados.

Zonas bajo alerta: desde la cordillera hasta la Puna La advertencia abarca las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya; las cordilleras de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques; y toda el área de la Puna. Estas regiones enfrentarán tormentas fuertes, con posibilidad de eventos severos de forma aislada.

Los fenómenos incluirán granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento de hasta 80 km/h. Se estiman acumulaciones de precipitación entre 20 y 50 mm, con valores superiores en puntos puntuales. En las alturas de la cordillera y la Puna, las lluvias podrían presentarse mayormente como granizo o nieve.

Nieve en Abra Pampa Pronóstico para San Salvador de Jujuy: sábado y domingo En la capital provincial, se prevé una máxima de 30°C y mínima de 20°C para este sábado, con más del 30% de probabilidades de lluvia durante la tarde y la noche.

Para el domingo, las condiciones empeorarán por la mañana con lluvias y tormentas, alcanzando una máxima de 29°C y mínima de 19°C. Hacia la tarde, se espera una mejora gradual del tiempo. Recomendaciones ante el riesgo meteorológico Autoridades provinciales y el SMN instan a la población a evitar zonas de riesgo, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados por canales oficiales. En caso de tormentas severas, se aconseja no refugiarse bajo árboles ni realizar actividades al aire libre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







