sábado 24 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de enero de 2026 - 10:08
Lluvias.

Gran parte de Jujuy está bajo alerta por tormentas: en qué zonas y hasta cuándo

Se renovó el alerta amarilla para la provincia de Jujuy, con posible granizo, ráfagas de vientos fuertes y actividad eléctrica en las zonas afectadas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Anuncias tormentas para hoy.

Anuncias tormentas para hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para amplias zonas montañosas y la Puna jujeña, con riesgo de tormentas fuertes e aisladas severas. Se esperan precipitaciones intensas, granizo y vientos fuertes que podrían superar los 50 mm en puntos aislados.

Lee además
Foto: El Tribuno de Salta.
Temporal.

El Chaco Salteño en alerta de alto riesgo por la crecida de los ríos Bermejo y Pilcomayo
Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Zonas bajo alerta: desde la cordillera hasta la Puna

La advertencia abarca las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya; las cordilleras de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques; y toda el área de la Puna. Estas regiones enfrentarán tormentas fuertes, con posibilidad de eventos severos de forma aislada.

Los fenómenos incluirán granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento de hasta 80 km/h. Se estiman acumulaciones de precipitación entre 20 y 50 mm, con valores superiores en puntos puntuales. En las alturas de la cordillera y la Puna, las lluvias podrían presentarse mayormente como granizo o nieve.

Nieve en Abra Pampa

Pronóstico para San Salvador de Jujuy: sábado y domingo

En la capital provincial, se prevé una máxima de 30°C y mínima de 20°C para este sábado, con más del 30% de probabilidades de lluvia durante la tarde y la noche.

Para el domingo, las condiciones empeorarán por la mañana con lluvias y tormentas, alcanzando una máxima de 29°C y mínima de 19°C. Hacia la tarde, se espera una mejora gradual del tiempo.

Recomendaciones ante el riesgo meteorológico

Autoridades provinciales y el SMN instan a la población a evitar zonas de riesgo, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados por canales oficiales. En caso de tormentas severas, se aconseja no refugiarse bajo árboles ni realizar actividades al aire libre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Chaco Salteño en alerta de alto riesgo por la crecida de los ríos Bermejo y Pilcomayo

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal: se registraron hasta 40º bajo cero

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Lo que se lee ahora
Paso de Jama. video
Atención.

Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Locales cerrados y en alquiler en San Salvador de Jujuy video
Alarma.

Comercios de Jujuy en crisis: preocupa la disminución de ventas y el cierre de locales

Paso de Jama. video
Atención.

Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Foto ilustrativa. video
Grave.

Choque en Ruta 66: confirmaron que el conductor del auto estaba alcoholizado y que el motociclista perdió una pierna

Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados, el relato de un jujeño desde Paso de Jama video
Testimonio.

"Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados", el relato de un jujeño desde Paso de Jama

Grave choque en la colectora de la Ruta 66 entre un auto y una moto video
Alto Comedero.

Grave choque en la colectora de la Ruta 66 entre un auto y una moto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel