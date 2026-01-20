El Chaco Salteño en alerta de alto riesgo por la crecida de los ríos Bermejo y Pilcomayo

La fuerte crecida de los ríos Bermejo y Pilcomayo podrían alcanzar los niveles más altos del actual ciclo hidrológico por eso es que se activó un alerta de alto riesgo para el Chaco Salteño. La advertencia rige especialmente para los departamentos San Martín y Rivadavia , donde se esperan desbordes, anegamientos y complicaciones en los próximos días.

Según informó el Sistema de Alerta Temprana del Pilcomayo , la última medición realizada en Pozo Sarmiento durante la medianoche de este martes registró una altura de 6,79 metros en aumento , un nivel considerado de muy alto riesgo por desbordes aguas abajo, con impacto directo en ambas márgenes del río en Rivadavia.

Al escenario crítico del Bermejo se suma el aporte de caudales provenientes de los ríos Colorado y San Francisco , que incrementan el volumen de agua aguas abajo de Pozo Sarmiento. Desde el organismo de alerta señalaron que esta combinación eleva el peligro para las poblaciones costeras de San Martín y para las zonas anegables o aislables de Rivadavia durante el resto de la semana.

image Preocupación en el Chaco Salteño.

La crecida ya generó consecuencias concretas en la región fronteriza. Por segundo día consecutivo, quedó cortado el paso por Puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas (Argentina) con Bermejo (Bolivia). Las autoridades confirmaron que el río no es navegable y que incluso se formó un brazo de agua paralelo del lado argentino, lo que impide el cruce peatonal y el acceso de vehículos, incluidos los de Prefectura.

Ante esta situación, se pidió expresamente no ingresar al río, especialmente a quienes cruzan diariamente por razones laborales. El monitoreo es permanente y se espera un nuevo parte informativo en las próximas horas.

En cuanto a la red vial, la ruta Panamericana Bermejo–Tarija presenta derrumbes y tramos muy complicados, mientras que los caminos hacia Yacuiba y Orán permanecen habilitados, aunque con extrema precaución.

El Pilcomayo también en niveles críticos

El río Pilcomayo muestra una crecida generalizada, que podría convertirse en la primera gran creciente de este ciclo hidrológico. De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, las precipitaciones extraordinarias tanto en la cuenca alta como en la cuenca baja explican el rápido ascenso de los niveles.

En Villamontes (Bolivia), el río superó los 2 metros desde la madrugada, lo que provocará desbordes y desmoronamientos en el tramo comprendido entre Crevaux y Misión La Paz–Pozo Hondo. En esta última localidad, el nivel alcanzó 4,77 metros durante la mañana y se estima que supere los 5 metros en las próximas horas, ingresando en alerta amarilla, con altas probabilidades de desbordes.

Las autoridades advirtieron a las poblaciones y parajes cercanos a los canales de Argentina y Paraguay sobre ascensos rápidos del nivel del agua, que podrían poner en riesgo tanto a personas como a bienes materiales.

Mientras continúa el seguimiento minuto a minuto de la situación, se recomienda a la población respetar las indicaciones oficiales, evitar circular por zonas ribereñas y mantenerse informada a través de los canales de alerta ante un escenario que podría agravarse en los próximos días.