martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 08:37
Histórico.

Salta recibe a Luciano Benavides con una caravana tras ganar el Rally Dakar

El campeón del Rally Dakar, Luciano Benavides, regresa a Salta y será homenajeado con una caravana y un acto central en el microestadio Delmi.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Luciano Benavides.

Luciano Benavides.

Desde las 19, se desarrollará una caravana que partirá desde el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes y recorrerá distintas arterias de la capital salteña. La iniciativa convoca a vecinos, fanáticos del deporte motor y seguidores del piloto, que acompañan el recorrido hasta el punto de cierre.

El acto central se concretará en el microestadio Delmi, donde se espera el arribo del campeón cerca de las 20. Las puertas del estadio se habilitarán desde las 19 para permitir el ingreso anticipado del público.

Embed - EL MOMENTO DE LA CONSAGRACIÓN: ASÍ LLEGABA LUCIANO BENAVIDES A LA META Y ERA CAMPEÓN DEL DAKAR

El recorrido de la caravana por la ciudad

La caravana avanzará desde el aeropuerto por avenida Banchik y continuará por avenida Paraguay. Luego toma calle Chile, Pellegrini y 25 de Mayo, para seguir por avenida Entre Ríos e Ibazeta. El trayecto finaliza por O’Higgins hasta llegar al microestadio Delmi.

A diferencia de anteriores recibimientos a los hermanos Kevin y Luciano Benavides, el monumento a Güemes no forma parte del cierre del recorrido. En esta oportunidad, el encuentro con el público se concentrará en el Delmi, uno de los espacios deportivos más representativos de la ciudad.

El traslado del piloto se realizará a bordo de un camión de Defensa Civil, lo que facilitará la visibilidad y el contacto directo con quienes acompañarán el homenaje a lo largo del recorrido urbano.

Luciano Benavides.
Luciano Benavides.

Luciano Benavides.

Un recibimiento con fuerte respaldo popular

El acto contará con la presencia de familiares, amigos, referentes del deporte y autoridades provinciales, además del público en general. El homenaje reconocerá el logro deportivo alcanzado por Benavides y su proyección internacional dentro del motociclismo.

El piloto salteño, identificado con el número 77, se consagró campeón del Dakar 2026 tras una competencia marcada por la paridad y la exigencia extrema. La prueba recorrió más de 7.000 kilómetros y se definió recién en el último tramo.

La victoria se resolvió por una diferencia mínima de dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, una marca inédita para la clasificación general en la categoría motos.

La última etapa resultó determinante para el desenlace del rally. Benavides logró descontar más de tres minutos en el tramo final y pasó al frente de la general cuando todo parecía definido a favor de su rival.

Hasta ese momento, Brabec lideraba la competencia y mantenía una ventaja que parecía decisiva. Sin embargo, una elección correcta de ruta en los kilómetros finales permitió al salteño marcar la diferencia.

“Faltaban tres kilómetros para la llegada y tenía la sensación de que podía ganar, no sé por qué”, expresó Benavides tras la consagración. En ese sector, su rival tomó un desvío incorrecto y debió retroceder sin posibilidad de corrección por la presencia de agua en el terreno.

Luciano Benavides.
Luciano Benavides.

Luciano Benavides.

