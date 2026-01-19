lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 14:42
Temporal.

Rescataron a senderistas, bañistas y pescadores en Salta por la crecida de ríos

Las precipitaciones intensas registradas en las últimas horas en la provincia de Salta, activaron operativos de rescates simultáneos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
rescates en Salta por el temporal

Ríos y cauces del Valle de Lerma crecieron notablemente en las últimas horas debido al fuerte temporal que se desató en el NOA, por lo que se debió desplegar operativos de rescate en Campo Quijano, La Caldera y Vaqueros. Además, más de 30 personas debieron ser asistidas tras quedar aisladas por las crecidas repentinas en distintos puntos de Salta tras el fuerte temporal.

Detalles de los rescates en Salta por el temporal

Campo Quijano: rescataron a 31 personas

El episodio más numeroso se llevó a cabo en Campo Quijano, en el paraje Corralito, donde 31 personas que realizaban senderismo quedaron atrapadas por la crecida del río Puyil.

El notable aumento del caudal se produjo en un lapso breve, lo que impidió el retorno del grupo por los pasos habituales. El rescate contó con la intervención de Defensa Civil, rescatistas de montaña, Bomberos y efectivos policiales de la jurisdicción, que lograron poner a todos a resguardo sin que se registraran lesiones.

image

La Caldera: rescate en un camping y a un vehículo anegado

En La Caldera, la situación se concentró en inmediaciones de un camping cercano al río Wierna. Dos hombres adultos y una menor quedaron varados por el avance del agua y fueron evacuados de manera preventiva.

En tanto, también se brindó asistencia a cuatro personas cuyo vehículo quedó anegado en la zona. Las tareas incluyeron maniobras fluviales y el uso de equipamiento específico para actuar en cauces crecidos.

image

Vaqueros: dos personas atrapadas por el río

También en Vaqueros se activó un procedimiento en la zona del puente de la localidad, donde dos personas quedaron atrapadas en el cauce del río. Personal policial logró asistirlas y trasladarlas a un lugar seguro, mientras se evaluaban las condiciones del sector ante la persistencia de las lluvias.

