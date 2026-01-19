Rescataron a senderistas, bañistas y pescadores en Salta por la crecida de ríos

Ríos y cauces del Valle de Lerma crecieron notablemente en las últimas horas debido al fuerte temporal que se desató en el NOA, por lo que se debió desplegar operativos de rescate en Campo Quijano, La Caldera y Vaqueros. Además, más de 30 personas debieron ser asistidas tras quedar aisladas por las crecidas repentinas en distintos puntos de Salta tras el fuerte temporal.
El episodio más numeroso se llevó a cabo en Campo Quijano, en el paraje Corralito, donde 31 personas que realizaban senderismo quedaron atrapadas por la crecida del río Puyil.
El notable aumento del caudal se produjo en un lapso breve, lo que impidió el retorno del grupo por los pasos habituales. El rescate contó con la intervención de Defensa Civil, rescatistas de montaña, Bomberos y efectivos policiales de la jurisdicción, que lograron poner a todos a resguardo sin que se registraran lesiones.
La Caldera: rescate en un camping y a un vehículo anegado
En La Caldera, la situación se concentró en inmediaciones de un camping cercano al río Wierna. Dos hombres adultos y una menor quedaron varados por el avance del agua y fueron evacuados de manera preventiva.
En tanto, también se brindó asistencia a cuatro personas cuyo vehículo quedó anegado en la zona. Las tareas incluyeron maniobras fluviales y el uso de equipamiento específico para actuar en cauces crecidos.
Vaqueros: dos personas atrapadas por el río
También en Vaqueros se activó un procedimiento en la zona del puente de la localidad, donde dos personas quedaron atrapadas en el cauce del río. Personal policial logró asistirlas y trasladarlas a un lugar seguro, mientras se evaluaban las condiciones del sector ante la persistencia de las lluvias.