Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos

Cabe mencionar que la provincia de Jujuy continúa bajo alerta naranja por tormentas durante la madrugada de este lunes 19 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h en distintos puntos del territorio.
Rutas intransitables en Jujuy
RN 40 altura Río San Juan de Oro (por crecida del río)
RN 40 entre El Cañadón y Paicone (por crecida del río)
RP 79 altura Abralaite (por crecida del río)
Rutas transitables con precaución
RP 7 entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
RN 52 km 185 (acumulación de arena sobre la calzada)
RP 83 en tramo Pampichuela – Valle Grande
RP 73 altura Palca de Aparzo
RP 73 entre Valle Colorado – Santa Ana
RN 34 km 1159 acceso norte a San Pedro (desvío de tránsito por obra)
RN 34 entre RP 43 y RP 61 altura Manantiales (desvío de tránsito – máxima precaución)
RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (baches en tramos)
RP 79 desde El Moreno hasta RN 51 – Salta
RP 78 desde El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes sectores)
Camino vecinal Santa Catalina – El Angosto
RN 40 entre Susques y Puesto Sey
RN 40 Ciénaga de Paicone – Dpto. Santa Catalina
RP 78 desde El Colorado hasta paraje Tuska
RP 13 localidad de Iturbe
RP 4 Puente Arroyo Las Peras
RP 78 desde RN 52 hacia RN 51 – Salta (km 34, km 38, km 40)
RP 78 desde RN 52 hacia RN 51 – Salta (km 15 y km 53)
RP 19 altura Normenta – Dpto. Ledesma
Jujuy bajo alerta naranja por tormentas fuertes
De acuerdo con el parte oficial, el fenómeno puede alcanzar intensidad severa en algunas zonas y generar complicaciones por la acumulación de agua en períodos cortos. Los valores esperados de precipitación oscilan entre los 60 y 115 milímetros, con chances de registros más altos de forma localizada, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y crecidas repentinas.
La advertencia meteorológica se extiende a los departamentos Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Palpalá, El Carmen, Dr. Manuel Belgrano, Valle Grande, sur de Tumbaya y sur de Tilcara. El alerta se mantendrá vigente durante la noche y la primera parte de la madrugada, con posibilidad de nuevas actualizaciones en función de la evolución del sistema.
Qué significa un alerta naranja
Este nivel indica la presencia de eventos meteorológicos peligrosos para la población y para infraestructura urbana y rural. La combinación de viento fuerte, granizo y descargas eléctricas puede generar daños en tendidos eléctricos, árboles, cultivos, vehículos y viviendas precarias, además de dificultar la circulación en rutas y zonas con drenaje deficiente.
Alerta en otras provincias
Además de Jujuy, otras regiones del país se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, entre ellas Tucumán, el centro de Salta, el sudeste de Catamarca, el norte y oeste de Santiago del Estero, el sudeste del Chaco y el oeste de Corrientes, donde se esperan condiciones similares.