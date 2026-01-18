Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos

Este domingo 18 de enero, según informó la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy, continúa la restricción en varios tramos por crecidas de ríos, obstrucciones y presencia de materiales sobre la calzada.

Cabe mencionar que la provincia de Jujuy continúa bajo alerta naranja por tormentas durante la madrugada de este lunes 19 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h en distintos puntos del territorio.

Rutas intransitables en Jujuy RN 40 altura Río San Juan de Oro (por crecida del río)

(por crecida del río) RN 40 entre El Cañadón y Paicone (por crecida del río)

(por crecida del río) RP 79 altura Abralaite (por crecida del río) Rutas transitables con precaución RP 7 entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi

entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi RN 52 km 185 (acumulación de arena sobre la calzada)

(acumulación de arena sobre la calzada) RP 83 en tramo Pampichuela – Valle Grande

en tramo Pampichuela – Valle Grande RP 73 altura Palca de Aparzo

altura Palca de Aparzo RP 73 entre Valle Colorado – Santa Ana

entre Valle Colorado – Santa Ana RN 34 km 1159 acceso norte a San Pedro (desvío de tránsito por obra)

acceso norte a San Pedro (desvío de tránsito por obra) RN 34 entre RP 43 y RP 61 altura Manantiales (desvío de tránsito – máxima precaución)

entre RP 43 y RP 61 altura Manantiales (desvío de tránsito – máxima precaución) RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (baches en tramos)

desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (baches en tramos) RP 79 desde El Moreno hasta RN 51 – Salta

desde El Moreno hasta RN 51 – Salta RP 78 desde El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes sectores)

desde El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes sectores) Camino vecinal Santa Catalina – El Angosto

Santa Catalina – El Angosto RN 40 entre Susques y Puesto Sey

entre Susques y Puesto Sey RN 40 Ciénaga de Paicone – Dpto. Santa Catalina

Ciénaga de Paicone – Dpto. Santa Catalina RP 78 desde El Colorado hasta paraje Tuska

desde El Colorado hasta paraje Tuska RP 13 localidad de Iturbe

localidad de Iturbe RP 4 Puente Arroyo Las Peras

Puente Arroyo Las Peras RP 78 desde RN 52 hacia RN 51 – Salta (km 34, km 38, km 40)

desde RN 52 hacia RN 51 – Salta (km 34, km 38, km 40) RP 78 desde RN 52 hacia RN 51 – Salta (km 15 y km 53)

desde RN 52 hacia RN 51 – Salta (km 15 y km 53) RP 19 altura Normenta – Dpto. Ledesma Jujuy bajo alerta naranja por tormentas fuertes De acuerdo con el parte oficial, el fenómeno puede alcanzar intensidad severa en algunas zonas y generar complicaciones por la acumulación de agua en períodos cortos. Los valores esperados de precipitación oscilan entre los 60 y 115 milímetros, con chances de registros más altos de forma localizada, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y crecidas repentinas.

La advertencia meteorológica se extiende a los departamentos Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Palpalá, El Carmen, Dr. Manuel Belgrano, Valle Grande, sur de Tumbaya y sur de Tilcara. El alerta se mantendrá vigente durante la noche y la primera parte de la madrugada, con posibilidad de nuevas actualizaciones en función de la evolución del sistema.

Alerta Alerta por fuertes tormentas en Jujuy Qué significa un alerta naranja Este nivel indica la presencia de eventos meteorológicos peligrosos para la población y para infraestructura urbana y rural. La combinación de viento fuerte, granizo y descargas eléctricas puede generar daños en tendidos eléctricos, árboles, cultivos, vehículos y viviendas precarias, además de dificultar la circulación en rutas y zonas con drenaje deficiente. Alerta en otras provincias Además de Jujuy, otras regiones del país se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, entre ellas Tucumán, el centro de Salta, el sudeste de Catamarca, el norte y oeste de Santiago del Estero, el sudeste del Chaco y el oeste de Corrientes, donde se esperan condiciones similares. Alerta (1)

