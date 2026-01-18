domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 10:56
Tránsito.

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos

Piden extremar los cuidados a la hora de circular en distintos sectores de Jujuy debido a que algunas rutas están intransitables y otras habilitadas solo con precaución.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
estados de rutas jujuy
Cabe mencionar que la provincia de Jujuy continúa bajo alerta naranja por tormentas durante la madrugada de este lunes 19 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h en distintos puntos del territorio.

Rutas intransitables en Jujuy

  • RN 40 altura Río San Juan de Oro (por crecida del río)
  • RN 40 entre El Cañadón y Paicone (por crecida del río)
  • RP 79 altura Abralaite (por crecida del río)

Rutas transitables con precaución

  • RP 7 entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
  • RN 52 km 185 (acumulación de arena sobre la calzada)
  • RP 83 en tramo Pampichuela – Valle Grande
  • RP 73 altura Palca de Aparzo
  • RP 73 entre Valle Colorado – Santa Ana
  • RN 34 km 1159 acceso norte a San Pedro (desvío de tránsito por obra)
  • RN 34 entre RP 43 y RP 61 altura Manantiales (desvío de tránsito – máxima precaución)
  • RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (baches en tramos)
  • RP 79 desde El Moreno hasta RN 51 – Salta
  • RP 78 desde El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes sectores)
  • Camino vecinal Santa Catalina – El Angosto
  • RN 40 entre Susques y Puesto Sey
  • RN 40 Ciénaga de Paicone – Dpto. Santa Catalina
  • RP 78 desde El Colorado hasta paraje Tuska
  • RP 13 localidad de Iturbe
  • RP 4 Puente Arroyo Las Peras
  • RP 78 desde RN 52 hacia RN 51 – Salta (km 34, km 38, km 40)
  • RP 78 desde RN 52 hacia RN 51 – Salta (km 15 y km 53)
  • RP 19 altura Normenta – Dpto. Ledesma

Jujuy bajo alerta naranja por tormentas fuertes

De acuerdo con el parte oficial, el fenómeno puede alcanzar intensidad severa en algunas zonas y generar complicaciones por la acumulación de agua en períodos cortos. Los valores esperados de precipitación oscilan entre los 60 y 115 milímetros, con chances de registros más altos de forma localizada, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y crecidas repentinas.

La advertencia meteorológica se extiende a los departamentos Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Palpalá, El Carmen, Dr. Manuel Belgrano, Valle Grande, sur de Tumbaya y sur de Tilcara. El alerta se mantendrá vigente durante la noche y la primera parte de la madrugada, con posibilidad de nuevas actualizaciones en función de la evolución del sistema.

Alerta
Alerta por fuertes tormentas en Jujuy

Alerta por fuertes tormentas en Jujuy

Qué significa un alerta naranja

Este nivel indica la presencia de eventos meteorológicos peligrosos para la población y para infraestructura urbana y rural. La combinación de viento fuerte, granizo y descargas eléctricas puede generar daños en tendidos eléctricos, árboles, cultivos, vehículos y viviendas precarias, además de dificultar la circulación en rutas y zonas con drenaje deficiente.

Alerta en otras provincias

Además de Jujuy, otras regiones del país se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, entre ellas Tucumán, el centro de Salta, el sudeste de Catamarca, el norte y oeste de Santiago del Estero, el sudeste del Chaco y el oeste de Corrientes, donde se esperan condiciones similares.

Alerta (1)

