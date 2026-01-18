Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

La provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta naranja por tormentas para la madrugada de este lunes 19 de enero . El aviso advierte sobre la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes, con eventos que pueden alcanzar intensidad severa en algunos sectores. El fenómeno incluye actividad eléctrica intensa, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Atención. Renovaron el alerta por tormentas con viento y granizo para toda la provincia

Tránsito. Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos

Según el parte meteorológico, el principal riesgo se relaciona con la abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. Los valores de lluvia acumulada se ubican entre 60 y 115 milímetros, con la posibilidad de registros superiores de forma localizada. Esta situación eleva el nivel de riesgo por anegamientos, crecidas repentinas y complicaciones en zonas vulnerables.

El alerta se mantiene vigente para la franja horaria nocturna y la primera parte de la madrugada. Las autoridades recomiendan extremar cuidados y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Afecta a los departamentos Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Palpalá, El Carmen, Dr. Manuel Belgrano, Valle Grande, sur de Tumbaya y sur de Tilcara.

Qué implica una alerta naranja por tormentas

El nivel naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este contexto, las tormentas previstas pueden presentar desarrollo rápido y alta intensidad, con impacto directo en áreas urbanas y rurales.

Las ráfagas fuertes representan un riesgo para estructuras precarias, árboles y tendidos eléctricos. A su vez, el granizo puede generar daños materiales, mientras que la intensa actividad eléctrica incrementa el peligro en espacios abiertos. La combinación de estos factores obliga a reforzar las medidas de prevención.

La acumulación de agua en poco tiempo constituye otro de los puntos críticos del alerta. Calles anegadas, desbordes y dificultades en la circulación pueden registrarse durante el evento, especialmente en sectores con drenaje insuficiente.

Alerta

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante este escenario, se recomienda salir solo si resulta necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. En caso de ingreso de agua al hogar, se recomienda desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico para evitar accidentes.

Otra medida clave consiste en cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Además, se sugiere evitar zonas inundables, no circular por calles anegadas y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Otras provincias bajo alerta naranja

Además de Jujuy, el alerta naranja por tormentas alcanza a otras regiones del país. Actualmente, el nivel de advertencia se extiende a Tucumán, el centro de Salta, el sureste de Catamarca, el norte y oeste de Santiago del Estero, el sureste de Chaco y el oeste de Corrientes.

En todas estas zonas se prevén condiciones meteorológicas similares, con lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. Las autoridades de cada jurisdicción mantienen activos los protocolos de monitoreo y prevención.

El seguimiento del pronóstico y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales resultan fundamentales durante la vigencia del alerta en la región.