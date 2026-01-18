domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 10:11
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Se esperan lluvias intensas, ráfagas superiores a 90 km/h y posible granizo durante la madrugada en distintos puntos de la provincia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta por tormentas en Jujuy.

Alerta por tormentas en Jujuy.

tres rutas de jujuy estan intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de rios
Tránsito.

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos
Alerta por tormentas en Jujuy. video
Atención.

Renovaron el alerta por tormentas con viento y granizo para toda la provincia

Según el parte meteorológico, el principal riesgo se relaciona con la abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. Los valores de lluvia acumulada se ubican entre 60 y 115 milímetros, con la posibilidad de registros superiores de forma localizada. Esta situación eleva el nivel de riesgo por anegamientos, crecidas repentinas y complicaciones en zonas vulnerables.

El alerta se mantiene vigente para la franja horaria nocturna y la primera parte de la madrugada. Las autoridades recomiendan extremar cuidados y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Afecta a los departamentos Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Palpalá, El Carmen, Dr. Manuel Belgrano, Valle Grande, sur de Tumbaya y sur de Tilcara.

Qué implica una alerta naranja por tormentas

El nivel naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este contexto, las tormentas previstas pueden presentar desarrollo rápido y alta intensidad, con impacto directo en áreas urbanas y rurales.

Las ráfagas fuertes representan un riesgo para estructuras precarias, árboles y tendidos eléctricos. A su vez, el granizo puede generar daños materiales, mientras que la intensa actividad eléctrica incrementa el peligro en espacios abiertos. La combinación de estos factores obliga a reforzar las medidas de prevención.

La acumulación de agua en poco tiempo constituye otro de los puntos críticos del alerta. Calles anegadas, desbordes y dificultades en la circulación pueden registrarse durante el evento, especialmente en sectores con drenaje insuficiente.

Alerta

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante este escenario, se recomienda salir solo si resulta necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. En caso de ingreso de agua al hogar, se recomienda desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico para evitar accidentes.

Otra medida clave consiste en cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Además, se sugiere evitar zonas inundables, no circular por calles anegadas y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Otras provincias bajo alerta naranja

Además de Jujuy, el alerta naranja por tormentas alcanza a otras regiones del país. Actualmente, el nivel de advertencia se extiende a Tucumán, el centro de Salta, el sureste de Catamarca, el norte y oeste de Santiago del Estero, el sureste de Chaco y el oeste de Corrientes.

En todas estas zonas se prevén condiciones meteorológicas similares, con lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. Las autoridades de cada jurisdicción mantienen activos los protocolos de monitoreo y prevención.

El seguimiento del pronóstico y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales resultan fundamentales durante la vigencia del alerta en la región.

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos

Renovaron el alerta por tormentas con viento y granizo para toda la provincia

Gran parte de Jujuy sigue bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Por qué ya no conviene viajar de Jujuy a Chile a comprar celulares

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Por  Gabriela Bernasconi

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Por qué ya no conviene viajar de Jujuy a Chile a comprar celulares

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución
Atención.

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas
Solidaridad.

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel