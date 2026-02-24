Hay alerta por tormentas eléctricas para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy

Luego de un día sin alertas, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el sistema y anunció alerta amarilla por tormentas, actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos que alcanza a zonas de los Valles, Yungas y la Puna de Jujuy. Piden extremar precauciones ante la probabilidad de lluvias localmente severas.

Zonas afectadas por la alerta amarilla El alerta amarilla rige para: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara, Puna de Susques, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

¿Cuándo impacta el fenómeno? La advertencia es para hoy, martes 24 de febrero, con mayor intensidad prevista durante la tarde y la noche. Según indica el SMN el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.

Podrán estar acompañadas por:

Granizo

Intensa actividad eléctrica

Lluvias abundantes en cortos períodos

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h Se prevén acumulados de entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual. En zonas cordilleranas y de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve. Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy El fin de semana de carnaval comienza con alerta amarilla por lluvias en Jujuy Recomendaciones ante la alerta Evitá salir si no es necesario.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

