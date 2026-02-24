Hay alerta por tormentas eléctricas para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

El alerta amarilla rige para: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara, Puna de Susques, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.
¿Cuándo impacta el fenómeno?
La advertencia es para hoy, martes 24 de febrero, con mayor intensidad prevista durante la tarde y la noche. Según indica el SMN el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.
Podrán estar acompañadas por:
Granizo
Intensa actividad eléctrica
Lluvias abundantes en cortos períodos
Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h
Se prevén acumulados de entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual. En zonas cordilleranas y de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.
Recomendaciones ante la alerta
Evitá salir si no es necesario.
No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.