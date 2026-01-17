sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 18:00
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Toda la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Mirá según las horas cómo avanzan las precipitaciones a y hasta cuándo lloverá.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com

Durante este sábado 17 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para todo el territorio de la provincia de Jujuy por la probabilidad de tormentas fuertes, con posible caída de granizo y ráfagas intensas de viento. Según el organismo, estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada del domingo 18 y se prevé que la inestabilidad continúe también el lunes.

Además, a través de la herramienta interactiva de Windy.com, se puede consultar la predicción y el seguimiento en tiempo real de la evolución meteorológica para las próximas horas en la provincia.

A qué hora lloverá en Jujuy: qué dice el pronóstico del SMN

Si bien la alerta amarilla se reporta para toda la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional, estableció que a partir de la tarde-noche se esperan las tormentas de variada intensidad, con posible caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 75 km/h.

Asimismo, mediante las imágenes reportadas por Windy, las tormentas avanzan desde esta tarde principalmente en el sector de la Puna y Quebrada, y con el paso de las horas, se prevé que empiecen a registrarse las precipitaciones abundantes en las zonas de Valles y Yungas.

En ese marco, se pronostican valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

tormenta jujuy
Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com

Hasta cuándo se esperan lluvias

Teniendo en cuenta que la advertencia del SMN se extiende durante todo el domingo en el territorio jujeño, durante la madrugada del 18 de enero se prevén lluvias y tormentas que podrían generar un marcado descenso de la temperatura. En ese marco, la máxima estimada rondaría los 24 °C, con vientos moderados del sector sur y la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes.

Estas tormentas podrían estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante precipitación en cortos períodos. Además, alrededor de las 14 horas se estiman lluvias con una acumulación aproximada de 6,6 milímetros. Este escenario provocaría que el inicio de la semana se dé con temperaturas más bajas, ya que para el lunes se esperan marcas que no superarían los 20 °C.

Cabe destacar que la alerta amarilla rige por tres días seguidos en Jujuy, desde este sábado hasta el lunes inclusive.

tormentas lluvia

Cómo se observa el avance de las tormentas en Jujuy

A través de los mapas globales de Windy se puede observar el avance de las tormentas desde la tarde de este sábado y durante toda la jornada del domingo, con continuidad incluso hasta el lunes 19 de enero. Las imágenes muestran que, con el correr de las horas, las precipitaciones se irán intensificando en gran parte del territorio provincial, con los fenómenos más severos concentrados especialmente entre el domingo y el lunes.

A continuación, podés presionar play y seguir en detalle el desplazamiento de la tormenta.

avance de tormenta en jujuy

